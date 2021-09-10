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Düğününe 3 hafta kala sevgilisinin eşcinsel olduğunu öğrendi! Büyük şok yaşadı

10.09.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 yaşındaki Nicholas ve Jordan Applegate birbirlerine çocukluktan beri aşıktı. Evlenmeye karar veren çift Nicholas’ın eşcinsel olduğunu açıklamasından sonra büyük bir şok yaşadı. Kasım ayında dünya evine giren ikili, cinsel tercihlerine rağmen normal bir ilişkileri olduğunu söyledi.

Düğününe 3 hafta kala sevgilisinin eşcinsel olduğunu öğrendi! Büyük şok yaşadı

Nicholas 12 yaşında eşcinsel olduğunu fark etti ve Jordan’a gerçeği söylemek konusunda bir süre beklemeyi seçti. Şimdi mutlu bir evlilikleri olduğunu söyleyen çift Facebook hesaplarından kendi hikayelerine dair detayları ilk kez paylaştı. Önümüzdeki aylarda bebeklerini kucağına almaya hazırlanan Nicholas ve Jordan, normal bir çift olduklarını takipçilerine anlatmaya çalıştı.

AŞKLARINI ANLATTI

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Facebook’tan yaptığı paylaşımda Nicholas, Jordan’ı seçme nedenini ilk kez açıkladı. İlk gördüğü ande onun evleneceği insan olduğunu anladığını söyleyen Nicholas, “İkimiz de çok mutluyuz. Bu kesinlikle normal bir evlilik. Çok ortak noktamız var. Çok iyi iletişim kuruyoruz. Bu yüzden samimi ve duygusal bir ilişkimiz var” dedi.

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Nicholas ise eşcinsel olduğunu açıklamanın kendisi için çok zor olduğunu söyleyerek, “Ona söyledikten sonra tek başına düşünmesi için süre verdim. Kesinlikle şoke oldu ve bunu beklemiyordu. Ailesiyle konuştu. Durumun onun için sorun olmadığına karar verdiğinde evlendik.” diye konuştu.

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