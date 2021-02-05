Sosyal mesafeyi hiçe sayıp kumar oynayanlara ceza yağdı

Ardahan’da sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ederek kumar oynayan 10 kişi, Jandarma ekiplerinin baskınında yakalandı.

Ardahan’da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uymayıp köy bakkalında kumar oynayan 10 kişiye toplam 34 bin 690 lira ceza verildi. İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Kovid-19 önlemlerine rağmen kumar oynandığı belirlenen merkeze bağlı Hacıali köyündeki bazı adreslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler, bir köy bakkalında sosyal mesafe kuralını ihlal edip kumar oynayan 10 kişiye toplam 34 bin 690 lira ceza uyguladı.

Yapılan denetimlerde, çok sayıda iskambil kağıdı ile kumarda bahis amaçlı kullanıldığı tespit edilen bir miktar paraya da el konuldu.

