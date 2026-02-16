Mynet Trend

Fotoğrafını çekmek istediği şahıs silah çekti! Korku dolu anlar kamerada

Eskişehir'de sokakta fotoğrafını çektiği şahsın silahını çıkarması karşısında şok olan 27 yaşındaki fotoğraf sanatçısı Selim Çalışkan, silahın oyuncak olduğunu anlayınca rahat bir nefes aldı.

İşi dışında, sokak ve caddelerde izin alarak insan portreleri çeken fotoğraf sanatçısı Selim Çalışkan'ın başına geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay geldi. Emek Mahallesi'ndeki bir caddede çekim yapan Selim Çalışkan'a fotoğrafını çektiği bir şahıs silah çekti. Durum karşısında oldukça şaşıran ve korkan fotoğrafçı, şahıstan silahı indirmesini istedi.

Tulum müziği ile dolaşan şahıs ise, "Üstüme gelince çekmiş bulundum. Süleyman Çakır'ın yeğeniyiz, bizde yanlış olmaz" dedi. Fotoğrafları inceleyen şahıs, "Oyuncak silah zaten, üstüme gelince şaka yapayım dedim. Kusura bakma özür dilerim" diyerek konuştu. O anlar fotoğrafçının yakasında takılı kameraya anbean yansıdı. Şahıs daha sonra poz vererek fotoğraf çekilmeye devam etti.

"BİRAZ HEYECANLANDIM VE KORKU HİSSETTİM"

Konuyla alakalı konuşan Selim Çalışkan, "22 yaşımdan beri fotoğraf çekiyorum. Bu işe öğretmenim sayesinde başladım, bana çok destek olmuştu. Beraber fotoğraf çekiyorduk, bana makinesini emanet ediyordu. Bu sayede fotoğrafçılığa adım attım. İlk başlarda doğa fotoğrafları çekiyordum, ardından düğün ve nişan çekimlerine yöneldim. Zamanla kendimi geliştirdim ve bir sayfa açmaya karar verdim. Yurt dışında ve Türkiye'de benzer örnekleri görüyordum, 'Ben niye Eskişehir'de böyle bir sayfa açmayayım' dedim.

Bir kardeşimizin fotoğrafını çekmeye başladığım sırada, yanıma yaklaşınca belinden silah çıkardı. O an doğal olarak korktum. Kim olsa aynı durumda korkardı. Hemen makineyi indirip 'ne oluyor, elinden bırak, yerine koy' dedim. O an biraz heyecanlandım ve korku hissettim. Silahı tekrar beline koydu, sonra oturduk konuştuk. Aslında kalbi güzel biri, muhtemelen çocuk ruhlu olduğu ve izlediği filmlerden etkilendiği için böyle şeylere özeniyor. Süleyman Çakır'dan ve onun yeğeni olduğundan bahsetti. O an bu tür şeylere özendiğini anladığım için üzerinde çok durmadım" dedi.

"SİLAHI GERÇEK ZANNETTİM"

Yaşadıkları karşısından şaşkınlığını ifade eden ve silahı ilk başlarda gerçek sandığın belirten Çalışkan şöyle devam etti:

"Silahı başta gerçek zannettiğim için kendisine sordum. Gerçek olsaydı videoyu o şekilde paylaşmazdım. Silahı inceledim, çocukken birbirimize sıktığımız boncuklu silahlardanmış. Yaptığı davranış doğru değildi. Silahı kardeşine götürüyormuş, ben de kendisini, 'Bunu başkasına yapma. Ben durumu anladım, ama başkası aynı tepkiyi vermeyebilir. Farklı birinin karşısına çıkarsın, onda da silah vardır, çıkartır sıkar sana' diyerek uyardım. Silahı gerçek zannedenler oldu. Yorumlarda genelde filmlere ve oyunculara yönelik göndermeler yapılmış. İnsanlar videoya genel olarak gülmüş, yüzlerini güldürmeyi başarmışız. Videomuz bir günde 250 bin izlenmeye ulaştı ve yayılmaya devam ediyor."
Kaynak: İHA

