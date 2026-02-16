Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Yüzük gibi taktı: Riski çok büyük! Kim Kardashian'ın kızı North'un korkunç yeni stili

12 yaşındaki North West’in yüzündeki piercingler sosyal medyada olay oldu. Eleştiriler peş peşe gelirken gerçeğin kısa sürede ortaya çıkması herkesi şaşırttı. Görünen aksesuarların kalıcı değil, yapıştırmalı olduğu öğrenildi. Genç isim ise bu cesur tarzıyla hem yeni şarkısını hem de moda markasını konuşulur hale getirdi.

Yüzük gibi taktı: Riski çok büyük! Kim Kardashian'ın kızı North'un korkunç yeni stili
Çiğdem Berfin Sevinç

Kim Kardashian ile Kanye West’in 12 yaşındaki kızı North West, son görünümüyle yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Alışveriş turunda yüzünde birden fazla piercing varmış gibi görünen North, kısa sürede eleştirilerin hedefi oldu.

Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. North’un yüzündeki “piercinglerin” kalıcı olmadığı, yapıştırmalı takılar olduğu öğrenildi. Geçici sticker aksesuarların, gerçek piercing görünümü verdiği belirtildi.

Yüzük gibi taktı: Riski çok büyük! Kim Kardashian ın kızı North un korkunç yeni stili 1

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

North, geçtiğimiz aylarda parmağındaki piercing benzeri aksesuar nedeniyle de eleştirilmişti. Sosyal medyada bazı kullanıcılar anne ve babasını “sorumsuzlukla” suçlarken, bazıları ise aksesuarların sahte olduğunu savundu.

Mavi saçları ve cesur tarzıyla dikkat çeken North’un bu hamlesinin, yeni çıkardığı “Piercing On My Hand” adlı şarkısının tanıtım stratejisinin bir parçası olduğu konuşuluyor. Genç isim, geçtiğimiz ay Mexico City’de babasının konserinde sahneye çıkarak şarkıyı seslendirmişti.

Yüzük gibi taktı: Riski çok büyük! Kim Kardashian ın kızı North un korkunç yeni stili 2

MODA DÜNYASINA GİRİŞ YAPIYOR

North West’in iddialı tarzı sadece aksesuarlarla sınırlı değil. Özel tasarım grillz takılarıyla da adından söz ettiren genç isim, şimdi kendi moda ve takı markasını kurmaya hazırlanıyor.

45 yaşındaki Kim Kardashian’ın, “NOR11” adı için çeşitli kategorilerde marka başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Başvuruların kıyafet, takı ve çanta kategorilerini kapsadığı belirtiliyor.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fotoğrafını çekmek istediği şahıs silah çekti!Fotoğrafını çekmek istediği şahıs silah çekti!
Ne diyet ne iğne… 18 kiloyu böyle verdiNe diyet ne iğne… 18 kiloyu böyle verdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian Piercing
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

Okan Buruk'tan Juventus neşteri! Yıldız isimler yedekte...

Okan Buruk'tan Juventus neşteri! Yıldız isimler yedekte...

Epstein dosyalarında adı geçen ünlülerin tam listesi paylaşıldı!

Epstein dosyalarında adı geçen ünlülerin tam listesi paylaşıldı!

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Cebinizden para çıkmayacak! İki pilot il seçildi

Cebinizden para çıkmayacak! İki pilot il seçildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.