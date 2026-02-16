Yüzük gibi taktı: Riski çok büyük! Kim Kardashian'ın kızı North'un korkunç yeni stili

Kim Kardashian ile Kanye West’in 12 yaşındaki kızı North West, son görünümüyle yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Alışveriş turunda yüzünde birden fazla piercing varmış gibi görünen North, kısa sürede eleştirilerin hedefi oldu.

Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. North’un yüzündeki “piercinglerin” kalıcı olmadığı, yapıştırmalı takılar olduğu öğrenildi. Geçici sticker aksesuarların, gerçek piercing görünümü verdiği belirtildi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

North, geçtiğimiz aylarda parmağındaki piercing benzeri aksesuar nedeniyle de eleştirilmişti. Sosyal medyada bazı kullanıcılar anne ve babasını “sorumsuzlukla” suçlarken, bazıları ise aksesuarların sahte olduğunu savundu.

Mavi saçları ve cesur tarzıyla dikkat çeken North’un bu hamlesinin, yeni çıkardığı “Piercing On My Hand” adlı şarkısının tanıtım stratejisinin bir parçası olduğu konuşuluyor. Genç isim, geçtiğimiz ay Mexico City’de babasının konserinde sahneye çıkarak şarkıyı seslendirmişti.

MODA DÜNYASINA GİRİŞ YAPIYOR

North West’in iddialı tarzı sadece aksesuarlarla sınırlı değil. Özel tasarım grillz takılarıyla da adından söz ettiren genç isim, şimdi kendi moda ve takı markasını kurmaya hazırlanıyor.

45 yaşındaki Kim Kardashian’ın, “NOR11” adı için çeşitli kategorilerde marka başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Başvuruların kıyafet, takı ve çanta kategorilerini kapsadığı belirtiliyor.