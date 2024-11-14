Sosyete bunu konuşuyor! Rachel Araz kutuyu açınca görenler dolandırıldı sandı ama gerçek başka çıktı... Fiyatı ise dudak uçuklattı

Yaşam tarzı, sosyal medya paylaşımları ve iddialı tarzıyla adından sıkça söz ettiren ünlü fenomen Rachel Araz geçtiğimiz yıllarda çalışanlarına ödediği para ile gündem olmuştu.

İddialara göre Rachel Araz'ın sadece çocuklarının bakıcısına 4 bin sterlin ödediği söylenmişti. Lüks yaşantısıyla dikkat çeken ünlü isim şimdi de son paylaşımıyla çok konuşuldu.

Bir markanın kutu açılışını yapan Rachel Araz'ın açtığı kutunun içinden çıkanı görenler çok şaşırdı. Hatta görenler ilk önce ünlü ismin dolandırıldığı sandı.

GERÇEK BAŞKA ÇIKTI...

Çanta sevdası ile bilinen Rachel Araz'ın baget ekmek şeklindeki çantasını görenler şaştı kaldı. Aramızda Kalmasın'da yer alan habere göre; ünlü fenomen bu çanta için tam tamına 42 bin TL ödemiş.

YORUM YAĞDI

Rachel Araz'ın bu çantasına sosyal medyada; 'neden böyle bir çanta?', 'şaka dimi?', 'lütfen gerçek olmasın', 'saçmalık' gibi yorumlar yapıldı.