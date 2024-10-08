Şota Arveladze’den Trabzon’a döndüm esprisi

Trabzonspor’un eski oyuncusu teknik direktör Şota Arveladze, Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Trabzonspor işbirliğinde organize edilen ’Efsanelerle Yeniden’ futbol turnuvası eski Avni Aker Stadyumunun bulunduğu millet bahçesinde yapıldı. Turnuvaya, bordo-mavili ekibin eski oyuncuları katılırken, Şota Arveladze büyük bir ilgi gördü.

Yeniden buradan olmaktan büyük bir heyecan duyduğunu belirten Şota, "Saha biraz küçükleşmiş, ama burada olmak güzel. Yaşlandık. Sevgi çok güzel. İnsan zaten başka bir türlü zengin olamaz. Benim için en büyük ödül budur. Keşke Arçil’de burada olsaydı. Buraya her geldiğimde inanılmaz seviniyorum. Her zaman çok mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı

"DÖNDÜM İŞTE DAHA NE YAPAYIM"

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yeniden bordo-mavili kulübün başına gelmesinin ardından, fikir alışverişinde bulunduklarını, somut bir şeyin olmadığını belirten Şota, Trabzonspor’a dönecek misiniz? Şenol Güneş ile birlikte olacak mısınız? sorusuna ise "Döndüm işte daha ne yapayım" yanıtını verdi.

Bordo-mavili taraftarlar Şota Arveladze’ye yoğun ilgi gösterdi.