Şota Arveladze Süper Lig'e geri döndü! Kasımpaşa yeni kulübü oluyor...

Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Kasımpaşa, yeni teknik direktörüne kavuşmaya hazırlanıyor. Ülkemizde daha önce çok sayıda takımı çalıştırmış olan Şota Arveladze Kasımpaşa'nın yeni teknik adamı oldu.

1 YILLIK ANLAŞMA

Şota Arveladze, teknik direktör Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile anlaşma sağladı. İmzalanacak sözleşmenin 1 yıllık olacağı öğrenildi.

ŞOTA ARVELADZE'NİN KARİYERİ

Son olarak Fatih Karagümrük'ü çalıştıran 52 yaşındaki Gürcü teknik adam, antrenörlük kariyerinde sırasıyla AZ Alkmaar, Kayserispor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Maccabi Tel Aviv, Pakhtakor, Hull City ve Fatih Karagümrük'ü çalıştırdı.