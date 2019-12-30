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  4. Şov için canlarını hiçe saydılar! İstanbul Boğazı'nda tek teker terörü

Şov için canlarını hiçe saydılar! İstanbul Boğazı'nda tek teker terörü

Betül Kurucu Betül Kurucu
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İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri’nde 4 farklı motosikletli maganda araçların arasında tek tekerlek üzerinde giderek trafikte tehlike yarattı. Sürücüler o anları kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle tek tekerlek üstünde giden magandalara bir yenileri daha eklendi. Tüm uyarılara, ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak İstanbul Boğazı’nda 4 farklı motosikletli maganda, 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri’nde farklı gün ve zamanlarda araçların arasında seyrettikleri esnada bir anda tek tekerlek üzerinde gitmeye başladı. Bu şekilde metrelerce giden magandalar trafiği tehlikeye düşürerek hem kendi hem de sürücülerin canını hiçe saydı. Şov uğruna akrobatik hareketler yapan sürücüleri görenler şaşkına döndü. Trafikte sürücüler o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri motosikletli magandaları yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul maganda minibüs

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