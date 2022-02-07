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Şov yapmak isterken timsaha yem oluyordu! Arkadaşlarının yardımıyla zor kurtuldu

07.02.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'da Timsah Avcısı programıyla tanınan Steve Irwin’in programı hareketli anlara sahne olsu. 18 yaşındaki Rob isimli timsah eğiticisi Casper adındaki timsaha yemek vermek isterken hayvanın bir anda sudan çıkmasıyla beraber korku dolu dakikalar yaşadı. Timsahın üzerine doğru hareket etmesi üzerine Rob koşmaya başladı ve arkadaşlarının yardımıyla ısırılmaktan son anda kurtuldu.

Avustralya’da yayınlanan Timsah Avcısı programı seyircisine ilginç bir an yaşattı. Babası da kendisi gibi timsah eğiticisi olan 18 yaşındaki Rob isimli bir genç programa özel olarak bir gösteri yapmak istedi. Timsahın kafesine elindeki çiğ etle giren genç adam hayvanın sudan çıkması üzerine bir anda paniğe kapıldı. Rob bu sırada elindeki yemi suya atsa da başarılı olamadı.

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ARKADAŞLARI YARDIM ETTİ

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Çığlık içerisinde timsahtan korkarak koşmaya başlayan Rob, hayvanat bahçesindeki diğer arkadaşlarının devreye girmesi sonucunda kurtarıldı. Casper ismindeki timsahın hareketlerini hesaplayamadığını belirten Irwin, kimi zaman bu durumlarla karşılaştıklarını ifade etti.

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