Eşine sinirlenen kadın onu açık arttırmada sattı! Gelen teklif herkesi şaşırtmaya yetti

Yeni Zelanda’da yaşayan Linda ve John isimli eşler, yaşadıkları ilginç bir olayla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Linda isimli kadın sömestr tatilinde arkadaşlarıyla balık tutmaya giden ve bir süre boyunca evinde dönmeyen eşine çok sinirlendi. İki çocuğuyla ev işlerini kontrol etmekte zorlanan ve bütün sorumluluk kendisine kaldığın ifade eden Linda, eşini açık arttırmada satışa çıkarttı.

GÖZLERİNE İNANAMADI

Arkadaşlarıyla zaman geçirdikten sonra evine dönen John ise ilk olarak eşinin asık suratıyla karşılaştı. Ardından ise internette kendi satışını gösteren ilanı fark etti ve gözlerine inanamadı. Linda'nın "Satış nihaidir, iade yoktur" notunu düştüğü ilana kısa süre içerisinde sadece 900 TL'lik bir teklif geldi. Linda daha sonra ilanı yayından kaldırdı.



