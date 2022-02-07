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Eşine sinirlenen kadın onu açık arttırmada sattı! Gelen teklif herkesi şaşırtmaya yetti

07.02.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Zelanda’da yaşayan Linda isimli bir kadın eşinin sömestr tatilinde arkadaşlarıyla balık tutmaya gitmesine sinirlendi. Uzun bir süre eve dönmeyen eşin John’u açık arttırmada satışa çıkartan kadın sosyal medyanın gündemine yerleşti. Linda, John’a satış sitesinden en yüksek 900 TL teklif edildiğini açıkladı ve evine dönen eşini affeden genç kadın kısa bir süre sonra ilanı kaldırdı.

Eşine sinirlenen kadın onu açık arttırmada sattı! Gelen teklif herkesi şaşırtmaya yetti

Yeni Zelanda’da yaşayan Linda ve John isimli eşler, yaşadıkları ilginç bir olayla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Linda isimli kadın sömestr tatilinde arkadaşlarıyla balık tutmaya giden ve bir süre boyunca evinde dönmeyen eşine çok sinirlendi. İki çocuğuyla ev işlerini kontrol etmekte zorlanan ve bütün sorumluluk kendisine kaldığın ifade eden Linda, eşini açık arttırmada satışa çıkarttı.

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GÖZLERİNE İNANAMADI

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Arkadaşlarıyla zaman geçirdikten sonra evine dönen John ise ilk olarak eşinin asık suratıyla karşılaştı. Ardından ise internette kendi satışını gösteren ilanı fark etti ve gözlerine inanamadı. Linda'nın "Satış nihaidir, iade yoktur" notunu düştüğü ilana kısa süre içerisinde sadece 900 TL'lik bir teklif geldi. Linda daha sonra ilanı yayından kaldırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda
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