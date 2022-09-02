Değişken değerlikli metaller nelerdir? Değişken değerlikli metallerin özellikleri nelerdir?

Metaller, farklı değerlikler alabilir. Farklı değerlikler alabilen metallere "değişken değerlikli metaller" denir. Metaller sadece pozitif değerlik alır.
Sabit bir değerliğe sahip olmayan metallere değişken değerlikli metaller adı verilir. Değişken metaller +1, +2, +3 ve +4 değerlik alabilirler. Bu metaller şunlardır:
Değişken değerlikli metaller, farklı elementlerle değişik değerliklerini kullanarak bağ kurabilirler. Metallerin ısı ve elektriği iyi iletme, tel ve levha hâline getirilebilme, parlak bir yüzeye sahip olma gibi ortak özelliklerini de taşırlar. Değişken değerlikli metallerden bazılarının sahip olduğu değerlikler şunlardır:
Değişken değerlikli metallerin adlandırılması için metallerin yükseltgenme basamağının bulunması gerekir. Yükseltgenme basamağı bulunduğu takdirde değişken değerlikli metallerin adlandırılması 3 adımda yapılır:
Örnek olarak: FeCl2: Demir (II) klorür
Değişken değerlikli metaller kodlama ile akılda daha kolay kalabilir. Öğrencilerin sıklıkla yararlandığı değişken değerlikli metallerin kodlaması ise şudur:
-Bi hacışakir sabun mana alıver parasını sana ferdi çıkarır nitekim cocukta çok.
Yukarıdaki kodlamada yer alan değişken değerlikli metal simgeleri: Bi, Hg, Sb, Mn, Au, Pb, Sn, Fe, Cr, Ni, Cu ve Co.
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