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Değişken değerlikli metaller nelerdir? Değişken değerlikli metallerin özellikleri nelerdir?

01.09.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farklı değerlikler alabilen metaller, değişken değerlikli metaller olarak isimlendirilir. Farklı pozitif değerlikler almaları ile diğer metallerden ayrılır. Peki, değişken değerlikli metaller nelerdir?

Değişken değerlikli metaller nelerdir? Değişken değerlikli metallerin özellikleri nelerdir?

İçindekiler

  • Değişken değerlikli metaller nelerdir?
  • Değişken değerlikli metallerin özellikleri nelerdir?
  • Değişken değerlikli metaller nasıl adlandırılır?
  • Değişken değerlikli metaller kodlama

Metaller, farklı değerlikler alabilir. Farklı değerlikler alabilen metallere "değişken değerlikli metaller" denir. Metaller sadece pozitif değerlik alır.

Değişken değerlikli metaller nelerdir?

Sabit bir değerliğe sahip olmayan metallere değişken değerlikli metaller adı verilir. Değişken metaller +1, +2, +3 ve +4 değerlik alabilirler. Bu metaller şunlardır:

  • Demir (Fe)
  • Bakır (Cu)
  • Kobalt (Co)
  • Cıva (Hg)
  • Mangan (Mn)
  • Krom (Cr)
  • Kalay (Sn)
  • Kurşun (Pb)
  • Platin (Pt)
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Değişken değerlikli metallerin özellikleri nelerdir?

Değişken değerlikli metaller, farklı elementlerle değişik değerliklerini kullanarak bağ kurabilirler. Metallerin ısı ve elektriği iyi iletme, tel ve levha hâline getirilebilme, parlak bir yüzeye sahip olma gibi ortak özelliklerini de taşırlar. Değişken değerlikli metallerden bazılarının sahip olduğu değerlikler şunlardır:

  • Demir (Fe): +2 ve +3
  • Kobalt (Co): +2 ve +4
  • Bakır (Cu): +1 ve +2
  • Cıva (Hg): +1 ve +2
  • Kalay (Sn): +2 ve +4
  • Kurşun (Pb): +2 ve +4
Metal olan elementler nelerdir? Metaller kaç halde bulunur?Metal olan elementler nelerdir? Metaller kaç halde bulunur?

Değişken değerlikli metaller nasıl adlandırılır?

Değişken değerlikli metallerin adlandırılması için metallerin yükseltgenme basamağının bulunması gerekir. Yükseltgenme basamağı bulunduğu takdirde değişken değerlikli metallerin adlandırılması 3 adımda yapılır:

  • Metalin adı/sembolü yazılır.
  • Ardından parantez açılır ve metalin yükseltgenme basamağını romen rakamıyla yazın.
  • Son olarak ametalin adı yazılır.

Örnek olarak: FeCl2: Demir (II) klorür

Değişken değerlikli metaller kodlama

Değişken değerlikli metaller kodlama ile akılda daha kolay kalabilir. Öğrencilerin sıklıkla yararlandığı değişken değerlikli metallerin kodlaması ise şudur:

-Bi hacışakir sabun mana alıver parasını sana ferdi çıkarır nitekim cocukta çok.

Yukarıdaki kodlamada yer alan değişken değerlikli metal simgeleri: Bi, Hg, Sb, Mn, Au, Pb, Sn, Fe, Cr, Ni, Cu ve Co.

Metal ametal nasıl ayırt edilir? Bir elementin metal mi ametal mi olduğunu nasıl anlarız?Metal ametal nasıl ayırt edilir? Bir elementin metal mi ametal mi olduğunu nasıl anlarız?


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