Soygun için 3 metre tünel kazan ekip yakalandı! İçlerinden birinin kim olduğu şaşırttı

Polis , hırsızların bir banka kasasına tünel kazarak 100.000 £ değerinde altın çalmasının ardından soruşturma başlattı. Hırsızlar bankanın en güvenli kasasına giden 3 metrelik bir tünel kazdılar ve on milyon Hint rupisi değerinde altın aldılar. Olay yerinden alınan görüntülerde, polis yetkililerinin 1,2 metre genişliğindeki tünelin yapıldığı bankaya bitişik alanda inceleme yaptığı görülüyordu.

BİLEN BİRİYDİ

İddiaya göre hırsızlar, bankaya girdikten sonra alarm sistemini devre dışı bırakıp, tek güvenlik kamerasını da başka bir yöne çevirerek gaz kesici yardımıyla dolabı açtı. İlk soruşturmalar, olaya karışan bir şüphelinin bankanın yapısından ve mimarisinden haberdar olduğunu ortaya çıkardı. Banka müdürünün verdiği bilgiye göre, bu hırsızlar tarafından çalınan altınlar karşılığında toplam 29 kişi kredi çekmişti.



