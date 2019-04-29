Soykırım kurbanı kız çocuğun saçı, 78 yıllık bez bebekte

Antalya'nın merkez Kepez Belediyesi'nce 2017 yılında Dokumapark alanı içinde hizmete açılan Anadolu Oyuncak Müzesi, sergilenen oyuncak ve eserler ile her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekiyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün oyuncaklarının da yer aldığı müze, kısa sürede yüzde 60'ın üzerinde büyüme kaydetti. 13 binin üzerinde oyuncak ve eserin bulunduğu müzeye gelen ziyaretçiler, hem kendi çocukluklarına hem de dünya çocuklarının geçmişine yolculuk yapabiliyor. Müze açıldıktan sonra 1 yıl içinde 500 binin üzerinde ziyaretçi ağırlandı. Müzenin oluşturulması için 16 Avrupa ülkesi ile Anadolu'nun dört bir yanını gezen görevliler, çeşitli eserleri ve oyuncakları toplayıp müzeye getirdi.

78 YAŞINDAKİ GERÇEK SAÇLI BEZ BEBEK

Müzedeki oyuncaklar arasında en ilgi çekeni ise gerçek saça sahip bez bebek oldu. 2'nci Dünya Savaşı döneminde, Almanya'daki en büyük toplama kampı 'Auschwitz'e esir olarak getirilen Yahudi kız çocuğunun kesilen saçlarının kullanıldığı bez bebek, ülkedeki küratörün özel sergisinden alınarak, müzeye getirildi. Bez bebek, cam bölme içinde sergileniyor.