Soykırımdan kaçıp dünyayı kendine hayran bıraktı! Prestijli ödül Sudanlı model Anok Yai'ye verildi

Moda dünyasının son yıllardaki en dikkat çekici yükselişlerinden birine imza atan Anok Yai, Londra merkezli moda kuruluşu British Fashion Council tarafından “2025 Yılının Modeli” seçildi. 27 yaşındaki ünlü model, başarısıyla siyahilerin moda dünyasındaki temsiliyeti açısından önemli bir adım daha atmış oldu.

Yai, ödül sevincini annesiyle çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak, “Anne, sanırım başardık” sözleriyle duyurdu. Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü. Ünlü modelin meslektaşı Gigi Hadid de Yai’ye, “Tebrikler… Bu zaferi hak ettin, uzun zamandır bekliyordun! Çok seviliyorsun” sözleriyle destek verdi.

HAYATI TAMAMEN DEĞİŞTİ

Sudan’daki soykırımdan kaçan mülteci bir ailenin çocuğu olarak Kahire’de dünyaya gelen Anok Yai, ailesiyle birlikte ABD’ye göç ettikten sonra hayatının yönü değişti.

Bir fotoğrafçının tesadüfen çektiği fotoğrafının sosyal medyada yayılmasıyla ajansların dikkatini çeken Yai, kısa sürede büyük moda markalarının aranan yüzü haline geldi.

2018’de Prada defilesini açarak, Naomi Campbell’dan sonra bunu yapan ikinci siyah model ve aynı zamanda ilk Sudanlı model oldu. Bu çıkışıyla dünya çapında tanınmaya başlayan Yai, yıllar içinde birçok ünlü markanın defilelerinde yer aldı.

2025 VİCTORİA’S SECRET DEFİLESİNDE DE YER ALDI

Modellik kariyerinde hızla yükselen Anok Yai, 2025 yılında Victoria’s Secret defilesinde podyuma çıkarak başarısını pekiştirdi.

Bugün moda dünyasının en güçlü isimlerinden biri olarak gösterilen Yai, hem yeteneği hem de hikâyesiyle milyonlara ilham vermeye devam ediyor.