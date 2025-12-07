Mynet Trend

Soykırımdan kaçıp dünyayı kendine hayran bıraktı! Prestijli ödül Sudanlı model Anok Yai'ye verildi

Sudanlı mülteci bir ailenin kızı olarak başlayan yolculuğunu moda dünyasının zirvesine taşıyan Anok Yai, British Fashion Council tarafından “2025 Yılının Modeli” seçilerek tarih yazdı. Ünlü model başarısını sosyal medyada “Anne, sanırım başardık” sözleriyle duyurdu.

Çiğdem Sevinç

Moda dünyasının son yıllardaki en dikkat çekici yükselişlerinden birine imza atan Anok Yai, Londra merkezli moda kuruluşu British Fashion Council tarafından “2025 Yılının Modeli” seçildi. 27 yaşındaki ünlü model, başarısıyla siyahilerin moda dünyasındaki temsiliyeti açısından önemli bir adım daha atmış oldu.

Soykırımdan kaçıp dünyayı kendine hayran bıraktı! Prestijli ödül Sudanlı model Anok Yai ye verildi 1

Yai, ödül sevincini annesiyle çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak, “Anne, sanırım başardık” sözleriyle duyurdu. Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü. Ünlü modelin meslektaşı Gigi Hadid de Yai’ye, “Tebrikler… Bu zaferi hak ettin, uzun zamandır bekliyordun! Çok seviliyorsun” sözleriyle destek verdi.

Soykırımdan kaçıp dünyayı kendine hayran bıraktı! Prestijli ödül Sudanlı model Anok Yai ye verildi 2

HAYATI TAMAMEN DEĞİŞTİ

Sudan’daki soykırımdan kaçan mülteci bir ailenin çocuğu olarak Kahire’de dünyaya gelen Anok Yai, ailesiyle birlikte ABD’ye göç ettikten sonra hayatının yönü değişti.

Bir fotoğrafçının tesadüfen çektiği fotoğrafının sosyal medyada yayılmasıyla ajansların dikkatini çeken Yai, kısa sürede büyük moda markalarının aranan yüzü haline geldi.

Soykırımdan kaçıp dünyayı kendine hayran bıraktı! Prestijli ödül Sudanlı model Anok Yai ye verildi 3

2018’de Prada defilesini açarak, Naomi Campbell’dan sonra bunu yapan ikinci siyah model ve aynı zamanda ilk Sudanlı model oldu. Bu çıkışıyla dünya çapında tanınmaya başlayan Yai, yıllar içinde birçok ünlü markanın defilelerinde yer aldı.

Soykırımdan kaçıp dünyayı kendine hayran bıraktı! Prestijli ödül Sudanlı model Anok Yai ye verildi 4

2025 VİCTORİA’S SECRET DEFİLESİNDE DE YER ALDI

Modellik kariyerinde hızla yükselen Anok Yai, 2025 yılında Victoria’s Secret defilesinde podyuma çıkarak başarısını pekiştirdi.

Bugün moda dünyasının en güçlü isimlerinden biri olarak gösterilen Yai, hem yeteneği hem de hikâyesiyle milyonlara ilham vermeye devam ediyor.

