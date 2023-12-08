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  4. Söyledikleriyle İngiltere'de yer yerinden oynadı! Eski Manchester Cityli Joey Barton'dan olay yaratacak sözler! "Kadınların erkek futbolunda söz hakkı olmamalı"

Söyledikleriyle İngiltere'de yer yerinden oynadı! Eski Manchester Cityli Joey Barton'dan olay yaratacak sözler! "Kadınların erkek futbolunda söz hakkı olmamalı"

08.12.2023 12:33 | Son Güncelleme:
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Daha önce birçok önemli kulüpte forma giymiş olan 41 yaşındaki Joey Barton yaptığı açıklamalarla bir anda ülke gündemine oturdu. Barton kadın futbolu ile erkek futbolunun çok farklı olduğunu söylerken, "Erkeklerin futbolunda kadınların hiçbir söz hakkı olmamalı" ifadeleriyle tepki çekti. İşte detaylar...

Kariyerinde daha önce Manchester City, Newcastle United ve Rangers gibi takımlar top koşturan ve kariyerine teknik direktör olarak devam eden 41 yaşındaki Joey Barton'un açıklamaları İngiltere gündemine bomba gibi düştü.

"SÖZ HAKLARI OLMAMALI"

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Kadınların, erkek futboluna karışmamasını söyleyen Joey Barton, "Erkeklerin futbolunda kadınların hiçbir söz hakkı olmamalı. Kadın futbolunun geliştiğini görmek harika ama tamamen farklı iki oyundan bahsediyoruz."

"CİDDİYE ALMAM"

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Kadın futbolunun geliştiğini görmek harika ancak kadınların, erkek futbolu için söylediği hiçbir şeyi ciddiye almam.

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