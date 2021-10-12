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Söylemezsem Olmaz'da Süleyman Soylu'ya çağrı! Bölücülük propagandası yapan kişiden hakaret ve tehdit

12.10.2021 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Magazin gündemi günlerdir Ece Ronay'ın Mehmet Ali Erbil'e taciz iddialarını tartışıyor. Söylemezsem Olmaz'ın sık sık gündeme getirdiği konuda bugün canlı yayında ilginç anlar yaşandı. Terör destekçisi bir şahıs ekibe video yollayarak tehditte bulundu.

Geçtiğimiz günlerde klibinde oynattığı Mehmet Ali Erbil'in kendisine taciz dolu mesajlar gönderdiğini iddia eden Ronay, bu mesajları da ifşa etmiş ve bir anda en çok konuşulan isim olmuştu.

Yaşanan bu olayların ardından Ece Ronay'ın polislere yönelik küfür ettiği video orataya çıkmış, programın sunucularından Deniz Akkaya, Ronay için 'PKK sempatizanı' yorumunda bulunmuştu.

CANLI YAYINDA İNANILMAZ SÖZLER

Programın bugün yayınlanan bölümünde ekrana gelen videoda terör yandaşı bir kişinin, "İstediğiniz kadar kendinizi parçalayın. İstediğiniz kadar kendinizi yerden yere vurun. Güney Doğu ve Doğu bölgesi Kürdistandır, Mezopotamyadır. Mehmet Ali Erbil'inizi s.... Hepiniz o.... Cinssiniz, Yahudi, Yezidisiniz. Irkçı, faşistsiniz. K... oğlum." dediği görüntüler yayınlandı.

SÜLEYMAN SOYLU'YA SESLENDİLER

Söz konusu video hakkında Söylemezsem Olmaz sunucuları , Ece Ronay'a seslenerek "Ece Ronay bu adamı tanıyıp tanımadığını açıklamak zorundasın" dedi ve ardından İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "alenen tehdit edildik" çağrısında bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu Bircan Bali Mehmet Ali Erbil
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