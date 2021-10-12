Söylemezsem Olmaz'da Süleyman Soylu'ya çağrı! Bölücülük propagandası yapan kişiden hakaret ve tehdit

Geçtiğimiz günlerde klibinde oynattığı Mehmet Ali Erbil'in kendisine taciz dolu mesajlar gönderdiğini iddia eden Ronay, bu mesajları da ifşa etmiş ve bir anda en çok konuşulan isim olmuştu.

Yaşanan bu olayların ardından Ece Ronay'ın polislere yönelik küfür ettiği video orataya çıkmış, programın sunucularından Deniz Akkaya, Ronay için 'PKK sempatizanı' yorumunda bulunmuştu.

CANLI YAYINDA İNANILMAZ SÖZLER

Programın bugün yayınlanan bölümünde ekrana gelen videoda terör yandaşı bir kişinin, "İstediğiniz kadar kendinizi parçalayın. İstediğiniz kadar kendinizi yerden yere vurun. Güney Doğu ve Doğu bölgesi Kürdistandır, Mezopotamyadır. Mehmet Ali Erbil'inizi s.... Hepiniz o.... Cinssiniz, Yahudi, Yezidisiniz. Irkçı, faşistsiniz. K... oğlum." dediği görüntüler yayınlandı.

SÜLEYMAN SOYLU'YA SESLENDİLER

Söz konusu video hakkında Söylemezsem Olmaz sunucuları , Ece Ronay'a seslenerek "Ece Ronay bu adamı tanıyıp tanımadığını açıklamak zorundasın" dedi ve ardından İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "alenen tehdit edildik" çağrısında bulundu.



