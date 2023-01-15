MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali'den şok paylaşım! Hangi ünlü oyuncu intihara teşebbüs etti?

Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali'den şok paylaşım! Hangi ünlü oyuncu intihara teşebbüs etti?

14.01.2023 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bircan Bali Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri ağıza getirdi. Ünlü bir kadın oyuncunun intihar ettiğini yazan Bircan Bali haberi siyah ekran ile duyurdu. Magazin gündemine bomba gibi düşen haberdeki ünlü kadın oyuncu ile ilgili araştırmalar hızlandı. İntihara teşebbüs eden ünlü kadın oyuncu kim olduğu merak ediliyor.

Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali'den şok paylaşım! Hangi ünlü oyuncu intihara teşebbüs etti?

Bircan Bali Instagram hesabında az önce bir paylaşımda bulundu. Ünlü bir oyuncunun dün gece saatlerinde bileklerini keserek intihar teşebbüsünde bulunduğunu yazdı. Bu ünlü oyuncunun kim olduğu oldukça merak edildi. Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz magazin programı sunucusu Bircan Bali'den henüz konu ile ilgili farklı bir açıklama gelmedi.

BİRCAN BALİ'DEN ŞOK PAYLAŞIM

Arto ve yakın zamana kadar Seren Serengil'in de aralarında olduğu Söylemezsem Olmaz magazin programı sunucularından Bircan Bali Instagram hesabından şok bir paylaşımda bulundu.

Yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

'Maalesef üzücü bir magazin haberi vermek için siyah fondayım!! Çok ünlü bir kadın oyuncu dün gece intihara teşebbüs edip bileklerini kesti ve aynı zamanda da ilaç içti..şuan hala hastanede çok şüür ölmedi nedenini araştırıyorum!! İsmi programımda açıklayacağım!!

İNTİHARA TEŞEBBÜS EDEN ÜNLÜ OYUNCU KİM?

Bircan Bali'den gelen şok paylaşımın ardından ünlü oyuncunun kim olduğu büyük bir merakla araştırılmaya başlandı.

Fmc4w37WYAEBdUs

Bircan Bali, ünlü ismin kim olduğunu yarın, sunucusu olduğu magazin programı Söylemezsem Olmaz'da açıklayacağını belirtti. Söylemezsem Olmaz Beyaz Tv'de yayınlanıyor.

ezgif.com-gif-maker (31)

Hafta içi her gün Beyaz TV ekranlarında canlı yayınlanan magazin programı Söylemezsem Olmaz son dönemde oldukça gündemde. Seren Serengil ile yaşanan gerilim sonrasında Serengil programdan ayrıldığını duyurmuştu. Arto ve Bircan Bali'ye eşlik edecek üçüncü bir sunucu olacak mı merakla bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acun Ilıcalı herkesi şaşırttı! Survivor'a girişi olay olduAcun Ilıcalı herkesi şaşırttı! Survivor'a girişi olay oldu
Görenler şaşkına döndü! Kaçacak yer aradıGörenler şaşkına döndü! Kaçacak yer aradı
Yeşilçam'ın erotik güzeli değişimiyle şoke etti!Yeşilçam'ın erotik güzeli değişimiyle şoke etti!
Anahtar Kelimeler:
Bircan Bali Emtia Oyuncu döviz kuru ünlü oyuncu

En Çok Okunan Haberler

Haritayı paylaşıp üzen haberi verdiler... Türkiye'nin üzeri bomboş

Haritayı paylaşıp üzen haberi verdiler... Türkiye'nin üzeri bomboş

Minicik eteği ve göğüs dekoltesiyle eğilince...

Minicik eteği ve göğüs dekoltesiyle eğilince...

İrfan Can Kahveci'yi isteyen takım Fenerbahçe yönetimini bile şoke etti!

İrfan Can Kahveci'yi isteyen takım Fenerbahçe yönetimini bile şoke etti!

Komşuda doğal gaz krizi! Devlet daireleri ve üniversiteler tatil edildi

Komşuda doğal gaz krizi! Devlet daireleri ve üniversiteler tatil edildi

Canlı yayında dilini çıkardı, göğüslerini açtı!

Canlı yayında dilini çıkardı, göğüslerini açtı!

Ve Messi yeni teklifi kabul etti! 1 yıllık sözleşmeyi imzalıyor...

Ve Messi yeni teklifi kabul etti! 1 yıllık sözleşmeyi imzalıyor...

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.