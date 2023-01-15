Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali'den şok paylaşım! Hangi ünlü oyuncu intihara teşebbüs etti?

Bircan Bali Instagram hesabında az önce bir paylaşımda bulundu. Ünlü bir oyuncunun dün gece saatlerinde bileklerini keserek intihar teşebbüsünde bulunduğunu yazdı. Bu ünlü oyuncunun kim olduğu oldukça merak edildi. Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz magazin programı sunucusu Bircan Bali'den henüz konu ile ilgili farklı bir açıklama gelmedi.

BİRCAN BALİ'DEN ŞOK PAYLAŞIM

Arto ve yakın zamana kadar Seren Serengil'in de aralarında olduğu Söylemezsem Olmaz magazin programı sunucularından Bircan Bali Instagram hesabından şok bir paylaşımda bulundu.

Yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

'Maalesef üzücü bir magazin haberi vermek için siyah fondayım!! Çok ünlü bir kadın oyuncu dün gece intihara teşebbüs edip bileklerini kesti ve aynı zamanda da ilaç içti..şuan hala hastanede çok şüür ölmedi nedenini araştırıyorum!! İsmi programımda açıklayacağım!!

İNTİHARA TEŞEBBÜS EDEN ÜNLÜ OYUNCU KİM?

Bircan Bali'den gelen şok paylaşımın ardından ünlü oyuncunun kim olduğu büyük bir merakla araştırılmaya başlandı.

Bircan Bali, ünlü ismin kim olduğunu yarın, sunucusu olduğu magazin programı Söylemezsem Olmaz'da açıklayacağını belirtti. Söylemezsem Olmaz Beyaz Tv'de yayınlanıyor.

Hafta içi her gün Beyaz TV ekranlarında canlı yayınlanan magazin programı Söylemezsem Olmaz son dönemde oldukça gündemde. Seren Serengil ile yaşanan gerilim sonrasında Serengil programdan ayrıldığını duyurmuştu. Arto ve Bircan Bali'ye eşlik edecek üçüncü bir sunucu olacak mı merakla bekleniyor.

