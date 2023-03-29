Söylemezsem Olmaz yorumcusu Pınar Eliçe'nin Mert Ramazan Demir yorumu gündem oldu! "Mabel Matiz'le Antidepresan'ı o söylemiş"

Beyaz Tv'nin ilgi ile takip edilen magazin programı Söylemezsem Olmaz yine gündeme bomba gibi düştü. Programın yorumcularından Pınar Eliçe'nin Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir hakkındaki yorumu sosyal medyayı salladı.

Eski şarkıcılardan Pınar Eliçe; ünlü oyuncu hakkında “Sesi de çok güzel. Mabel Matiz’le Antidepresan’ı o söylemiş” dedi. Eliçe'nin bu sözleri kısa sürede viral oldu.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Magazin yorumcusu Eliçe'ye sosyal medya üzerinden 'Mert Demir, Mert Ramazan Demir değil Pınar Eliçe Hanım', 'Okuduğum bölümle yaptığım meslek arasındaki fark', 'Magazin yorumluyorsun ama magazinden haberin yok' gibi yorumlar yapıldı.



