Soyunma kabininde genç kızın görüntüsünü çekmişti! İğrenç olayda yeni gelişme

Olay, geçen Temmuz ayında, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan alışveriş merkezindeki bir mağazada meydana geldi. İddiaya göre, reyondan aldığı kıyafeti denemek için soyunma kabinine giren M.V., kıyafetini çıkardığı sırada, kabinin üzerinden uzatılan cep telefonuyla görüntülediğini fark edip, çığlık attı. Çığlık üzerine soyunma kabini dışında olan Yakup Ç,., kaçmaya başladı. Genç kız, hızla kıyafetlerini giyip, kaçan Yakup Ç.'nin peşine düştü. Şüpheli Yakup Ç., güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Cep telefonuna el konulan Yakup Ç., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yakup Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yakup Ç.'nin Bursa Nilüfer Müftülüğü'nde görevli müezzin olduğu, daha önce Almanya'da Gundelshem DİTİB Selimiye Camii'nde 5 yıl görev yaptığı öğrenildi

'OLAYDAN SONRA BEN VE AİLEM MAĞDUR OLDUK'

Bursa 5.’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakkında 'cinsel taciz ve özel hayata ihlal' suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Yakup Ç.’nin yargılanmasına başlandı. Duruşmada hazır bulunan tutuklu sanık Yakup Ç., savunmasında şunları söyledi: