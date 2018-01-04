Söz 28. bölüm 2. fragmanı izle: Yeni bölümde Yavuz açığa alınıyor! (Söz yeni bölüm ne zaman?)

Söz 28. yeni bölümün 2. tanıtımı da yapıldı. Başrolde oynayan Tolga Sarıtaş'ın başarıyla canlandırdığı Üsteğmen Yavuz karakteri, üstüste şok yaşıyor. Söz son bölümde, herkesin nefeslerini tutarak izlediği sahnede Agah ile Yavuz Üsteğmen bir kez daha karşı karşıya geldi. Yavuz Üsteğmen, Agah'ı yakaladığı sandığı bu anlarda şok bir an yaşadı. Agah ise kurtulmak için elindeki son kozu oynadı. Yavuz büyük şok yaşadığı bu olay sonrasında bir şok da gelen emir ile yaşıyor. Peki Söz yeni bölüm ne zaman?
Söz son bölümde izleyicileri ekran başına toplayan sahnede Yavuz ile Agah karşı karşıya geldi. Yavuz Üsteğmen, koşarak kaçmaya çalışan Agah'ı bir köşede sıkıştırmayı başardı. Söz son bölümde nefeslerin kesildiği bu sahnede Agah, Yavuz'a gerçekleri açıkladı. Annesinin çocukken kendisine söylediği türküyü söyleyen Agah, "Ben senin babanım" dedi. Yavuz Üsteğmen, buna inanmak istemese de Agah'ın verdiği yüzük, annesinin yüzüğü ile aynı şekilde olması, geçmişine dair verdiği bilgiler, bunun gerçek olduğunu gösterdi. Yavuz, bu gerçek karşısında yıkılırken Agah, bunu kaçma fırsatı olarak kullandı ve arkasına sakladığı bıçağı Yavuz'un karnına sapladı.
Yavuz Üsteğmen, daha sonra bunları komutanı Erdem Yarbay'a anlatıyor. Babasının Agah olması nedeniyle Yarbay'a gelen emirle birlikte Yavuz bir süreliğine birlikten ayrılmak zorunda kalıyor. Açığa alınan Yavuz bundan sonra ne yapacak? Birliğe geri dönebilecek mi? Agah'ın peşine düşüp geçmişin, annesinin intikamını alabilecek mi? İşte Söz 28. bölüm 2. fragmanı...
SÖZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Bu hafta 1 Ocak Pazartesi günü yılbaşı tatili nedeniyle Söz yeni bölüm ekrana gelmedi. 2. fragmanın yayınlandığı Söz 8 Ocak Pazartesi günü izleyicisi ile Star TV'de buluşacak.
SÖZ SON BÖLÜM ÖZETİ
F16’ların hedefinde Hatice’yi bulan Yavuz zor bir karar vermek zorundadır. Diğer tarafta ise TİM sınır kapısına yaklaşan intihar bombacılarını etkisiz hale getirmek için büyük bir risk alacaktır.
Tüm bunlar olurken mühendis Yücel Ertürk Büyükelçinin adamları tarafından kaçırılır. Uçaklarımızın kontrolüne sızmayı amaçlayan Büyükelçi, Çolak için güvenli bir yol hazırlamaya çalışmaktadır. Çolak ise topladığı yüzlerce adamıyla sınırı geçmek için hazırlık yapmaktadır.
Yücel Ertürk’ü kurtarmak için yola çıkan Yavuz ve Tim, Çolak’ın yarattığı tehdidi önlemek için zamana karşı mücadele verecektir. Yavuz ise operasyonunun sonunda hiç beklemediği bir gerçekle yüzleşecektir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum