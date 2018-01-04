Söz 28. bölüm 2. fragmanı izle: Yeni bölümde Yavuz açığa alınıyor! (Söz yeni bölüm ne zaman?)

Söz 28. yeni bölümün 2. tanıtımı da yapıldı. Başrolde oynayan Tolga Sarıtaş'ın başarıyla canlandırdığı Üsteğmen Yavuz karakteri, üstüste şok yaşıyor. Söz son bölümde, herkesin nefeslerini tutarak izlediği sahnede Agah ile Yavuz Üsteğmen bir kez daha karşı karşıya geldi. Yavuz Üsteğmen, Agah'ı yakaladığı sandığı bu anlarda şok bir an yaşadı. Agah ise kurtulmak için elindeki son kozu oynadı. Yavuz büyük şok yaşadığı bu olay sonrasında bir şok da gelen emir ile yaşıyor. Peki Söz yeni bölüm ne zaman?

SÖZ 28. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Söz son bölümde izleyicileri ekran başına toplayan sahnede Yavuz ile Agah karşı karşıya geldi. Yavuz Üsteğmen, koşarak kaçmaya çalışan Agah'ı bir köşede sıkıştırmayı başardı. Söz son bölümde nefeslerin kesildiği bu sahnede Agah, Yavuz'a gerçekleri açıkladı. Annesinin çocukken kendisine söylediği türküyü söyleyen Agah, "Ben senin babanım" dedi. Yavuz Üsteğmen, buna inanmak istemese de Agah'ın verdiği yüzük, annesinin yüzüğü ile aynı şekilde olması, geçmişine dair verdiği bilgiler, bunun gerçek olduğunu gösterdi. Yavuz, bu gerçek karşısında yıkılırken Agah, bunu kaçma fırsatı olarak kullandı ve arkasına sakladığı bıçağı Yavuz'un karnına sapladı.