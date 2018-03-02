Söz 36. Yeni bölüm 2. fragman: Vatan uğruna can alıp, can verenlerin şerefine!

Ekranların en beğenilen aksiyon dizilerinden biri olan Söz yeni bir fragman ile izleyicileri heyecanlandırdı. "Vatan uğruna can alıp,can verenlerin şerefine!" sloganı ile şehitlerimize selam durulan fragmanda Çolak'ın nasıl da yolun sonuna geldiği görülüyor. İzleyicilerin beğenisi toplayan fragman devletin birliği ve bütünlüğünü bozmaya kalkışan Çolak'ın yakalanışına dair haber bülteni anonsu ile başlıyor.

SÖZ 36. BÖLÜM 2. FRAGMAN

YENİ FRAGMANA TEPKİLER

Söz'ünyeni fragmanı izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Efsane bir bölüm geldiğini söyleyenlerin yanında pek çok izleyici Afrin şehitlerimiz için dualarını paylaşıyor. Fragmanın tarihin en iyi fragmanlarından biri olduğunu belirtenler bile bulunuyor. Hayki'nin B1R şarkısının fragmanda kullanılmış olması da övülüyor.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Söz 35. son bölümde bir tarafta Çaylak, diğer tarafta Nazlı ölümün eşiğindedir. Tim bu iki zorlu görevden başarıyla çıkmak için canla başla mücadele eder. Nazlı’yı kurtarmak için Eylem’in açığa çıkma riskini alan Tim, Erdem komutanlığında Derman’ın gizli mekanlarından birisine baskın düzenler. Karabatak’ın kahramanlığıyla Nazlı Derman’ın adamlarının elinden kurtulur ama durumu ağırdır.