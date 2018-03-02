Söz 36. Yeni bölüm 2. fragman: Vatan uğruna can alıp, can verenlerin şerefine!

Ekranların en beğenilen aksiyon dizilerinden biri olan Söz yeni bir fragman ile izleyicileri heyecanlandırdı. "Vatan uğruna can alıp,can verenlerin şerefine!" sloganı ile şehitlerimize selam durulan fragmanda Çolak'ın nasıl da yolun sonuna geldiği görülüyor. İzleyicilerin beğenisi toplayan fragman devletin birliği ve bütünlüğünü bozmaya kalkışan Çolak'ın yakalanışına dair haber bülteni anonsu ile başlıyor.
YENİ FRAGMANA TEPKİLER
Söz'ünyeni fragmanı izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Efsane bir bölüm geldiğini söyleyenlerin yanında pek çok izleyici Afrin şehitlerimiz için dualarını paylaşıyor. Fragmanın tarihin en iyi fragmanlarından biri olduğunu belirtenler bile bulunuyor. Hayki'nin B1R şarkısının fragmanda kullanılmış olması da övülüyor.
SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Söz 35. son bölümde bir tarafta Çaylak, diğer tarafta Nazlı ölümün eşiğindedir. Tim bu iki zorlu görevden başarıyla çıkmak için canla başla mücadele eder. Nazlı’yı kurtarmak için Eylem’in açığa çıkma riskini alan Tim, Erdem komutanlığında Derman’ın gizli mekanlarından birisine baskın düzenler. Karabatak’ın kahramanlığıyla Nazlı Derman’ın adamlarının elinden kurtulur ama durumu ağırdır.
Hafız ve Aşık ise uzun süredir aradıkları izleri bulur ve Çaylak ile Keşanlı’ya ulaşmayı başarır. Fakat çok fazla kan kaybeden Çaylak’ın nabzı giderek düşmektedir. Hemen Türkiye’ye dönmeleri gerekmektedir. Fakat bu o kadar kolay olmaz. Yolda karşılaştıkları hain pusu Çaylak’ın yaşam mücadelesini giderek zorlaştırır. Çaylak’ı hayatta tutacağına söz veren Keşanlı, bu kıskaçtan kurtulmak için canını bile feda etmeye hazırdır.
Derman’ın peşine düşen Agah, Çolak’la yaptığı anlaşmayı yerine getirmek için kolları sıvar. Fakat Çolak her zamanki gibi yine büyük bir oyun oynayarak Agah’ı karşısına alır. Ama Agah’ın her zaman bir B planı vardır.
Çolak giderek güç kaybederken Derman yavaş yavaş yerini sağlamlaştırır. Onun acımasızlığı sınır ötesindeki topraklarda kendini göstermeye başlamıştır. Söz son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
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