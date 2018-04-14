Söz 42. yeni bölüm fragmanı: Ekipten biri daha mı şehit oluyor? (Söz son bölüm izle)

Söz 42. yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Star TV'nin heyecan ve duygu fırtınası yaşatan Söz son bölümde Hafız'a yapılan cenaze merasimi sonrasında ekip, Derman'ın peşine düştü. Ateş girdiği gizli kılığı ile teröristleri ele geçiren Tim, yardım konvoyuna yapılacak olan baskını öğrenirler. Söz yeni bölüm fragmanında Agah'ın Çolak ile yaptığı ve "Artık sana verilen sürenin sonuna geldik" sözleri dikkat çekti. Söz yeni bölüm fragmanında üstü örtülen ekipten biri mi? Hafız'dan sonra bir kişi daha mı şehit oluyor? İşte Söz 42. yeni bölüm fragmanı...
Söz son bölümde; taburda yapılan törenden sonra Ali Haydar’ın ölmeden önce yaptığı sürprizi fark eden Tim gözyaşlarına boğulur. Ama arkadaşlarının hatırası artık bir an olsun silinmeyecektir.
Söz 41. son bölümü izlemek için tıklayınız
Ali Haydar’ı sonsuz yolculuğuna uğurlayan Tim’in artık tek bir gayesi vardır; Ali Haydar’ın kanını yerde bırakmayıp, katillerinden hesap sormak… Karabatak gizli bir görevle katillerin yerini tespit etmek için çok riskli bir göreve çıkarken Karabayır’da her şeye rağmen hayat devam etmektedir.
HAFIZ'IN VEDA MEKTUBU
"Dünya bir pazar yeridir, kefeni alıp gidersin...— SÖZ (@sozdizi) 9 Nisan 2018
Dünyada bana ait bir şey kalmasını istemiyorum…"#BizeEmanet #Söz@timsandb @startv pic.twitter.com/93GfhnrDIu
Sınır ötesinde güvenliği sağlanan bölgelerdeki sivil halka yardım göndermek isteyen Türk Kızılayı’yla birlikte Bahar, Güler, Su ve Nazlı’da yola çıkar. Bu durumdan haberdar olan ataşe, Derman’ı konvoyu durdurması için görevlendirir. Derman hain bir planla konvoya saldırır ve herkesin hayatı tehlike altındadır. Konvoy yola çıktığı sırada Hafız’ın katillerinin peşinde olan Yavuz ve Tim saldırı haberini aldığında her şey için çok geçtir.
"Dikkat et!" #BizeEmanet pic.twitter.com/P2Q9ndcCEn— STAR TV (@startv) 9 Nisan 2018
Söz 42. yeni bölüm fragmanında Erdem Yarbay'ın Derman'ı vurduğu sahne, Yavuz Üsteğmen'in üstüne bastığı mayın, Bahar'ın kafasına silah dayanması ve Aşık ile Keşanlı'nın yerde hareketsiz şekilde yattıkları sahneler birçok soru sordurdu. İşte Söz yeni bölüm internete özel fragmanı...
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