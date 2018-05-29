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Söz 48. son bölüm izle: Torpido nasıl durdurulacak? (Söz 49. yeni bölüm fragmanı çıktı mı?)

DİZİ HABERLERİ  | 29.05.2018 09:25 | Son Güncelleme

Söz 48. son bölümünde heyecan dorukta idi. Star TV'de dün akşam ekrana gelen Söz dizisinde sezon finaline 2 bölüm kalmış oldu. Söz son bölümde tim, zamana karşı yarışmaktadır. Bomba yüklü geminin yerini öğrenmek için ateşeye bir oyun oynanır. Bu şekilde öğrenilen gemide kızların da yer aldığını Yavuz çok geç öğrendi. Çünkü gemiye torpido fırlatılmıştı. Söz yeni bölümde neler olacak? Söz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Söz 48. son bölüme dair detaylar...

Söz 48. son bölüm izle: Torpido nasıl durdurulacak? (Söz 49. yeni bölüm fragmanı çıktı mı?)

Söz 48. son bölümü izleyenleri Star TV ekranına kilitledi. Sezon finaline 3 bölüm kala ekrana gelen Söz son bölümde Tim, mecburen ikiye ayrılır. Çaylak, Fethi, Ateş ve Keşanlı, kaçırılan Bahar, Nazlı, Su ve Güler'in yerini öğrenmek için harekete geçerler. Erdem, Yavuz ve Eylem ise ateşeye bir oyun oynayarak geminin yerini öğrenirler. Derman, yerlerinin öğrenildiğini anlayınca Yavuz üsteğmene son kozunu oynar. Bahar, Nazlı, Su ve Güler'in gemide olduğunu öğrenen Yavuz, operasyon merkezine koşar ama geç kalmıştır. Çünkü gemiye torpido fırlatılmıştır. Bu sahne ile biten son bölümden sonra Söz yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Söz yeni bölümde neler olacak? Bahar, Nazlı, Su ve Güler kurtulacak mı? İşte Söz son bölüm detayları...

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Başarılı bir operasyon sonucu Ataşe’yle birlikte Karabayır’a dönen Tim; Bahar, Nazlı, Su ve Güler’den haber alamamaktadır. İkiye bölünen Tim, hemen arama tarama çalışmalarına başlar. Bu sırada Yavuz ve Erdem hastanede müşahede altında tutulan Ataşe’yi sorgulamak için yola koyulur. Ama Ataşe’nin amacı Derman’a zaman kazandırmaktır ve konuşmaya niyeti yoktur.

Söz son bölüm izle

Tim; Bahar, Nazlı, Su ve Güler’in kaçırıldığını öğrendiğinde, Yavuz’un elinde, Ataşe’den başka bilgi alabileceği kimse yoktur. Yavuz Ataşe’yi konuşturmak için askerlik hayatının bitmesini göze alarak planını devreye sokar.

Yavuz’un edindiği bilgiyle harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Derman’ın büyük terör eylemini gerçekleşmek için kullanacağı gemiyi vurmaya hazırdır. Fakat kaçırılan Bahar, Nazlı, Su ve Güler’in gemide olduğundan kimsenin haberi yoktur.

SÖZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Söz yeni bölüm fragmanı için tıklayınız

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