Söz 48. son bölüm izle: Torpido nasıl durdurulacak? (Söz 49. yeni bölüm fragmanı çıktı mı?)

Söz 48. son bölümü izleyenleri Star TV ekranına kilitledi. Sezon finaline 3 bölüm kala ekrana gelen Söz son bölümde Tim, mecburen ikiye ayrılır. Çaylak, Fethi, Ateş ve Keşanlı, kaçırılan Bahar, Nazlı, Su ve Güler'in yerini öğrenmek için harekete geçerler. Erdem, Yavuz ve Eylem ise ateşeye bir oyun oynayarak geminin yerini öğrenirler. Derman, yerlerinin öğrenildiğini anlayınca Yavuz üsteğmene son kozunu oynar. Bahar, Nazlı, Su ve Güler'in gemide olduğunu öğrenen Yavuz, operasyon merkezine koşar ama geç kalmıştır. Çünkü gemiye torpido fırlatılmıştır. Bu sahne ile biten son bölümden sonra Söz yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Söz yeni bölümde neler olacak? Bahar, Nazlı, Su ve Güler kurtulacak mı? İşte Söz son bölüm detayları...

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Başarılı bir operasyon sonucu Ataşe’yle birlikte Karabayır’a dönen Tim; Bahar, Nazlı, Su ve Güler’den haber alamamaktadır. İkiye bölünen Tim, hemen arama tarama çalışmalarına başlar. Bu sırada Yavuz ve Erdem hastanede müşahede altında tutulan Ataşe’yi sorgulamak için yola koyulur. Ama Ataşe’nin amacı Derman’a zaman kazandırmaktır ve konuşmaya niyeti yoktur.