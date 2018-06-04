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Söz 49. yeni bölüm izle: Tim'den kritik operasyon! (Söz yeni bölüm fragmanları ve özeti)

DİZİ HABERLERİ  | 04.06.2018 08:10 | Son Güncelleme

Söz 49. yeni bölümü ile bu akşam Star TV'de. İlgiyle izlenen Söz dizisinin sezon finaline 2 bölüm kaldı. Heyecanın doruğa tırmandığı Söz yeni bölümde Tim, kritik bir operasyona giriyor. Söz 49.bölümünde Tim'in; Bahar, Aslı, Güler ve Su'yu gemiyle kaçıran Derman'a düzenlediği büyük operasyon izleyenlere soluksuz anlar yaşatacak. Büyük bir prodüksiyon ile hazırlanan Söz 49. yeni bölüm heyecanla bekleniyor. İşte Söz 49. yeni bölüm fragmanları, özeti, online izleme bağlantısı...

Söz 49. yeni bölüm izle: Tim'den kritik operasyon! (Söz yeni bölüm fragmanları ve özeti)

Söz 49. yeni bölümü ile bu akşam Star TV ekranlarında hayranları ile buluşacak. Sezon finaline iki bölüm kala Söz yeni bölümde Tim'in Derman'ın gemisine yapılacak kritik operasyon büyük bir önem taşıyor. Söz dizisi yapımcıları, bu operasyon için büyük bir prodüksiyon hazırladı. Söz yeni bölümde Tim, bombayı durdurmak, Derman'ı ele geçirmek ve Bahar, Su, Nazlı ve Güler’i kurtarmak için söz veriyorlar. Söz yeni bölümde neler olacak? Tim operasyonu başarıyla tamamlayabilecek mi? Söz 49. yeni bölüm fragmanları, bölüm özeti ile Star TV canlı yayın bağlantısı haberimizde.

SÖZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Terör eylemini engellemek için Tim’in birkaç saati var. Torpidonun fırlatılmasıyla ölümle burun buruna gelen Bahar, Su, Nazlı ve Güler’i kurtarmak için Tim’in sadece birkaç saati vardır. Aksi bir durumda geminin imha edilmesi gerektiği için bu durum onların sonu olacaktır.

Artık sadece Derman’ın kontrolünde olan büyük terör eyleminin şehirlerdeki yapılanmasını çökertmek için Ataşe’den edinilen bilgiyle Eylem, Avcı ve Aşık harekete geçerken, Tim’in kalanı da Erdem önderliğinde ortak bir operasyonla ülke sularında seyreden bomba yüklü gemiye çıkartma yapar.

Derman, büyük terör eylemini gerçekleştirmek için artık son dakikalara girdiğinde hem milyonlarca vatandaşımızın hayatı hem de Bahar, Su, Nazlı ve Güler’in hayatı Tim’in başarılı olmasına bağlıdır.

Söz 49. yeni bölüm izle (Star TV canlı yayın)

SÖZ 49. BÖLÜMDE BÜYÜK PRODÜKSİYON

Heyecanla beklenen Söz 49. bölümde, Tim'in hem havadan hem denizden hem de karadan yapacağı aksiyon dolu büyük operasyon sahnesi unutulmaz anlara sahne olacak. Gerçek bir operasyonu aratmayan sahnelerin çekiminde; fırkateynler, hücüm botları, helikopter ve denizaltı kullanılarak seyirciye gerçekçi bir atmosfer yaşatmak isteyen 'SÖZ' prodüksiyon ekibi ve oyuncuları haftalar öncesinden hazırlıklara başladı. İzleyenleri oldukça etkileyecek olan bölümde, ekip, bu denli büyük bir operasyonda olması gereken tüm detayları araştırarak, titizlikle sahnelere yansıttı. Heyecan dolu bölümde oyuncular, zorlayıcı sahneleri büyük bir başarıyla tamamladı.

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