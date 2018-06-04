Söz 49. yeni bölüm izle: Tim'den kritik operasyon! (Söz yeni bölüm fragmanları ve özeti)

Söz 49. yeni bölümü ile bu akşam Star TV ekranlarında hayranları ile buluşacak. Sezon finaline iki bölüm kala Söz yeni bölümde Tim'in Derman'ın gemisine yapılacak kritik operasyon büyük bir önem taşıyor. Söz dizisi yapımcıları, bu operasyon için büyük bir prodüksiyon hazırladı. Söz yeni bölümde Tim, bombayı durdurmak, Derman'ı ele geçirmek ve Bahar, Su, Nazlı ve Güler’i kurtarmak için söz veriyorlar. Söz yeni bölümde neler olacak? Tim operasyonu başarıyla tamamlayabilecek mi? Söz 49. yeni bölüm fragmanları, bölüm özeti ile Star TV canlı yayın bağlantısı haberimizde.

SÖZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Terör eylemini engellemek için Tim’in birkaç saati var. Torpidonun fırlatılmasıyla ölümle burun buruna gelen Bahar, Su, Nazlı ve Güler’i kurtarmak için Tim’in sadece birkaç saati vardır. Aksi bir durumda geminin imha edilmesi gerektiği için bu durum onların sonu olacaktır.

Artık sadece Derman’ın kontrolünde olan büyük terör eyleminin şehirlerdeki yapılanmasını çökertmek için Ataşe’den edinilen bilgiyle Eylem, Avcı ve Aşık harekete geçerken, Tim’in kalanı da Erdem önderliğinde ortak bir operasyonla ülke sularında seyreden bomba yüklü gemiye çıkartma yapar.