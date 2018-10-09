Söz 54. son bölüm izle: Yavuz'dan Nisan'a tarihi ders! (Söz 55. yeni bölüm ön izleme sahnesi)

Söz 54. son bölümü, dizinin hayranlarını dün akşam Star TV ekranına kilitledi. Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Sarp Akkaya , Mehmet Özgür, Nihat Altınkaya, Meriç Aral, Mine Çayıroğlu'nun rol aldığı Söz son bölümde Yavuz, yaptığı plan ile Dragan'a destek olmak için gelen Nisan'ı şok etti. Nisan, Yavuz'u tehdit ederken Yavuz'un “Bu ülkenin tarihini unutturmak için önce kendi halkınızın hafızasını silmeniz gerek!” şeklindeki sözleri izleyenleri duygulandırdı. Albay Erdem, Söz son bölümde Tim'e zaman kazandırmak için geri kalmayı seçiyor. Albay'ın kendini feda etmesi gözleri doldurdu. Söz son bölüm izleme bağlantısı, özel sahneler ve yeni bölüm ilk sahnesi haberimizde.

SÖZ YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE

Söz dizisi 55. bölüm fragmanında, Dragan'ın herkesten sakladığı ve yaşaması için gizli bir sağlık birimi oluşturduğu kişi kim? Dragan kalp nakli yapılan gizemli kişi için uymaması halinde tekrar nakil yapılmasını istiyor. 'O yaşadığı için siz hayattasınız' diyen Dragan'ın yaşamasını istediği kişinin kim olduğu Söz'ün yeni bölümünde ortaya çıkacak.