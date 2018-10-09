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Söz 54. son bölüm izle: Yavuz'dan Nisan'a tarihi ders! (Söz 55. yeni bölüm ön izleme sahnesi)

DİZİ HABERLERİ  | 09.10.2018 08:20 | Son Güncelleme

Söz 54. son bölümü dün akşam Star TV'de ekrana geldi. Nefesleri kesen, televizyon başına kilitleyen son bölümden sonra yayınlanan Söz 55. yeni bölüm ön izlemesi de merak uyandırdı. Söz son bölümde Yavuz ile Nisan arasında geçen konuşma izleyenlerin tüylerini diken diken etti ve duygulandırdı. Albay Erdem, Tim'e zaman kazandırmak için kendini feda ediyor. Yeni bölüm ön izlemesinde Dragan'ın hayatta tutmaya çalıştığı kim? Söz 54. son bölüm izleme bağlantısı, özel sahneler ile haberimizde.

Söz 54. son bölüm izle: Yavuz'dan Nisan'a tarihi ders! (Söz 55. yeni bölüm ön izleme sahnesi)

Söz 54. son bölümü, dizinin hayranlarını dün akşam Star TV ekranına kilitledi. Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Sarp Akkaya , Mehmet Özgür, Nihat Altınkaya, Meriç Aral, Mine Çayıroğlu'nun rol aldığı Söz son bölümde Yavuz, yaptığı plan ile Dragan'a destek olmak için gelen Nisan'ı şok etti. Nisan, Yavuz'u tehdit ederken Yavuz'un “Bu ülkenin tarihini unutturmak için önce kendi halkınızın hafızasını silmeniz gerek!” şeklindeki sözleri izleyenleri duygulandırdı. Albay Erdem, Söz son bölümde Tim'e zaman kazandırmak için geri kalmayı seçiyor. Albay'ın kendini feda etmesi gözleri doldurdu. Söz son bölüm izleme bağlantısı, özel sahneler ve yeni bölüm ilk sahnesi haberimizde.

SÖZ YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE

Söz dizisi 55. bölüm fragmanında, Dragan'ın herkesten sakladığı ve yaşaması için gizli bir sağlık birimi oluşturduğu kişi kim? Dragan kalp nakli yapılan gizemli kişi için uymaması halinde tekrar nakil yapılmasını istiyor. 'O yaşadığı için siz hayattasınız' diyen Dragan'ın yaşamasını istediği kişinin kim olduğu Söz'ün yeni bölümünde ortaya çıkacak.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yavuz’un elinden kurtulan Dragan, İvan’ın yarattığı programla güvenlik sistemlerine sızmayı başarmış ve Milli Güvenlik Protokolü hakkında çok önemli bilgilere ulaşmıştır. Artık hedefine çok yakın bir mesafededir.

Dragan’a destek olmak için Türkiye’ye gelen Nisan, Yavuz’un hedefindedir. Dragan’ın planladığı saldırıyı önlemek için Nisan’la yüz yüze gelen Yavuz, istediğini alabilmek için Nisan’ın en büyük zaafını kullanır; ölüm korkusu.

Dragan’ın son adımı atmak için hazırladığı planın karşısında artık tek bir engel vardır; Yavuz Karasu.

SÖZ SON BÖLÜM İZLE

Derya kendisine yapılan saldırının izlerini sürerken Yavuz’un otelde yaptığı operasyonun görüntülerine ulaşır. Yavuz’un time katılmama sebebini öğrenmeye iyice yaklaşmıştır. Bu durum Derya ve Yavuz’u bir kez daha karşı karşıya getirir.

Nisan ve beraberindeki terör eylemcilerine destek olmaya kalkan kara listedeki örgüt temsilcileri eylem hazırlıklarına başlamıştır. Türkiye’de kargaşa yaratacak bombalı eylemler düzenlemek isteyen bu isimleri önlemek için harekete geçen Tim, operasyon sırasında büyük bir engelle karşılaşır. Bu engeli aşabilmek için operasyonu komuta eden Albay Erdem kendi hayatını feda etmek zorunda kalacaktır.


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