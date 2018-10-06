Söz 54. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Nihat Altınkaya'nın yer aldığı Söz yeni sezonu ile heyecan doruğa çıktı. Sarp Akkaya tarafından başarıyla canlandırılan Dragan, Tim'in ve Yavuz'un yeni düşmanı olarak karşılarına çıktı. Dragan, kendi gibi tehlikeli adamları ile zor anlar yaşatıyor. Söz son bölümde Dragan, İvan ile güvenlik protokolüne sızmayı başarmıştı. Şimdi ise hedefinde protokolün saklandığı yer var. Diğer yandan Yavuz ile Nisan karşı karşıya gelir. Aralarında geçen konuşma ise izleyenleri meraklandırır. Doğrultulan silah Yavuz'a mı çekilmişti? işte Söz 54. yeni bölüm 2. fragmanı...

SÖZ 54. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

SÖZ 54. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Söz yeni bölüm fragmanında Yavuz'un bir ara Dragan'ın eline geçmiş olarak görüyoruz. Savcı Derya'nın fenalaştığı sahne merak uyandırırken Tim, Dragan'ın emir aldığı 12 adam üzerine yoğunlaşıyor. Ve onları ele geçirmek için operasyon başlatıyor.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Savcı Derya’ya yapılan saldırıyı önlemek isterken yaralanan Yavuz hastanede tedavi altına alınırken, Dragan en yakın adamlarından biri olan İvan’ı hapishaneden kaçırmak için harekete geçer.