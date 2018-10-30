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Söz dizisinde tüyleri diken diken eden yemin sahnesi! Söz 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 30.10.2018 02:02 | Son Güncelleme

Söz dizisinin 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Söz dizisi yeni bölümde, Selim Hayroviç'in Türk bayrağı önünde ettiği yemin tüyleri diken diken ediyor. Yavuz, Kopuk lakaplı Selim Hayroviç'e Kuran, Türk bayrağı ve silaha el bastırarak yemin ettiriyor. Söz dizisi 58. bölümdeki bu yemin sahnesi izleyenleri duygulandırdı. İşte Söz dizisi son bölümde yaşananlar...

Söz dizisinde tüyleri diken diken eden yemin sahnesi! Söz 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Yapımını TIMS&B Productions'un üstlendiği, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği Söz dizisi 57. son bölümüyle 29 Ekim Pazartesi akşamı ekrana geldi. Söz'ün son bölümünde, Yavuz canlı bombanın peşine düştü. Yavuz'un yakaladığı yabancı ajanın sorgusunda, silah alışverişinin bilgilerine ulaşan Tim operasyon için harekete geçti. Söz dizisinin 5 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 58. yeni bölümünün ön izlemesi de yayınlandı. Söz'ün yeni bölümünde, Genco Özak'ın canlandırdığı Selim Hayroviç, Yavuz'un önünde yemin ediyor. Selim Hayroviç'in Kuran, Türk bayrağı ve silah olan masada ettiği yemin tüyleri diken diken ediyor.

SÖZ DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Tim bir yandan Nisan’ın planladığı saldırının faillerini ararken, diğer yandan yaralıların tedavi edildiği hastanenin güvenliği sağlamak için görevlendirilir.
Eylem, saldırıyı düzenleyen teröristlerin adım adım takibini yaptığında şok edici bir gerçekle yüzleşecektir: Bir bombalı eylemci daha vardır ve şu an şehirde bilinmeyen bir noktadadır.
Tim, Bakan’ın yaralıları ziyaret edeceği hastanede gerekli güvenlik önlemlerini destek kuvvetlerle birlikte sağlamıştır. Ama izini kaybettirmeyi başaran canlı bomba eylemcisinin burunlarının dibinde olduğundan haberleri yoktur.

Başsavcı’ya bilgi vermek için aynı hastaneye gelen Derya canlı bomba eylemcisi ile burun buruna gelir. Derya, hem hastanedeki yaralıların hem devlet yetkililerinin hem de Tim’in hayatını kurtarmak için kendi hayatını feda etmekten çekinmeyecektir.

Yavuz, ülkeye kaçak giriş yaban yabancı bir istihbarat görevlisinin peşine düşer. Bu yabancı istihbarat görevlisi canlı bomba eylemlerini organize eden kişidir. Ülkeden çıkmadan yakalamak için çok kısa bir zamanı vardır. Fakat bu operasyon onu deşifre edecek bazı görüntülerin Derya’ya ulaşmasına yol açar. Yavuz o görüntüleri Derya izlemeden yok etmek zorundadır.
Yavuz’un yakaladığı yabancı istihbarat görevlisinin sorgusunda örgüt ve Nisan arasındaki önemli bir silah alışverişinin bilgilerine ulaşan Tim operasyon için harekete geçer. Bu zorlu operasyon için Karabatak, Eylem ve Keşanlı gizli görev için kılık değiştirmek zorunda kalır.

SÖZ'DE SELİM HAYROVİÇ KİMDİR?
Son dönemde bir çok başarılı projede ki performansıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Genco Özak ‘Söz’de sürpriz ve bir o kadar da iddialı bir karakterle seyirci karşısına çıkıyor. Heyecan ve aksiyon dolu hikayesiyle pazartesi akşamlarına damgasını vuran ‘Söz’de Genco Özak, ‘Selim Hayroviç’ karakterine hayat veriyor.

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Selim Hayroviç, nam-ı diğer ‘Kopuk’, tam bir görev adamı ve vatan sevdalısı olan eski bir askerdir. Deli dolu, nerde ne yapacağı belli olmayan, kopup gitmeleriyle meşhurdur. Bosna Hersek’te doğmuştur ve Dragan’ın Bosna’da yaptığı katliamda henüz 6 yaşında olan Selim, gözünün önünde bütün ailesinin katledilmesini izlemiştir. Daha çocuk olmasına rağmen o anı, öfkesini ve çaresizliğini unutamamıştır. Çocukken Türk Devleti Selim'e sahip çıkıp okutmuştur. Türkiye’de büyümüş, acılarını burada sarmıştır.

genco özak

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