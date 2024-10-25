Galatasaray taraftarını endişelendiren haber: Apandisiti patlayan Okan Buruk acil ameliyata alındı!

Teknik direktör Okan Buruk ameliyata alındı! Son dakika haberine göre, Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, apandist operasyonu için acil ameliyata alındı...

DHA DUYURDU: OKAN BURUK'UN SAĞLIK DURUMU İYİ!

Okan Buruk hakkında ortaya atılan bu iddianın ardından Galatasaray taraftarı büyük endişe yaşadı. DHA'nın aktardığı bilgilere göre tecrübeli hocanın sağlık durumunun iyi olduğu, bilincinin yerinde ve endişelenecek bir durumun söz konusu olmadığı öğrenildi.

TARAFTARLAR TEDİRGİN OLDU

Galatasaray'ın deneyimli teknik direktörü Okan Buruk'un sağlık durumu hakkındaki son bilgiler tüm futbol severleri tedirgin etti. Sarı kırmızılılar Okan Buruk yönetiminde 2 kez şampiyonluk sevinci yaşamayı başarmıştı.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNE YETİŞMESİ ZOR GÖRÜNÜYOR

Acil olarak ameliyata alınan Okan Buruk'un operasyon sonrası dinlenmeye çekilmesi ve pazartesi günü oynanacak Beşiktaş maçında yer alamayacağı tahmin ediliyor.