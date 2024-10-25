Galatasaray taraftarını endişelendiren haber: Apandisiti patlayan Okan Buruk acil ameliyata alındı!

Teknik direktör Okan Buruk ameliyata alındı! Son dakika haberine göre, Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, apandist operasyonu için acil ameliyata alındı...
Okan Buruk hakkında ortaya atılan bu iddianın ardından Galatasaray taraftarı büyük endişe yaşadı. DHA'nın aktardığı bilgilere göre tecrübeli hocanın sağlık durumunun iyi olduğu, bilincinin yerinde ve endişelenecek bir durumun söz konusu olmadığı öğrenildi.
Galatasaray'ın deneyimli teknik direktörü Okan Buruk'un sağlık durumu hakkındaki son bilgiler tüm futbol severleri tedirgin etti. Sarı kırmızılılar Okan Buruk yönetiminde 2 kez şampiyonluk sevinci yaşamayı başarmıştı.
Acil olarak ameliyata alınan Okan Buruk'un operasyon sonrası dinlenmeye çekilmesi ve pazartesi günü oynanacak Beşiktaş maçında yer alamayacağı tahmin ediliyor.