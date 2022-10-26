Sözleşme feshi sonrasında ayrılır ayrılmaz Beşiktaş'a gönderme yaptı! Valerien Ismael'in Twitter'daki hareketi olay yarattı...

Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor! Siyah - beyazlılar, teknik direktör Valerien Ismael'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na resmen duyurdu. Bu gelişmenin ardından Fransız çalıştırıcıdan flaş bir hareket geldi.

Valerien Ismael, Beşiktaş ile yollarının ayrılmasının ardından Twitter'da yaptığı değişimle sosyal medyanın gündemine oturdu.

"YA KAZANIRIM YA ÖĞRENİRİM"

Ismael, Twitter kapak fotoğrafını değiştirdi. 47 yaşındaki çalıştırıcının yeni kapak fotoğrafında, Nelson Mandela'nın "Ben kaybetmem, ya kazanırım ya öğrenirim" ifadeleri yer aldı.

Valerien Ismael'in bu hareketi, siyah - beyazlı taraftarların tepkisini çekti.

