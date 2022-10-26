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Sözleşme feshi sonrasında ayrılır ayrılmaz Beşiktaş'a gönderme yaptı! Valerien Ismael'in Twitter'daki hareketi olay yarattı...

26.10.2022 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı ve Fransız çalıştırıcı ile yollar ayrıldı. Siyah - beyazlı takımın başında 18 resmi maça çıkan Ismael; 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 47 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'tan ayrılır ayrılmaz sosyal medyadaki hareketiyle gündeme oturdu. Ismael, Twitter kapak fotoğrafını değiştirerek göndermede bulundu.

Sözleşme feshi sonrasında ayrılır ayrılmaz Beşiktaş'a gönderme yaptı! Valerien Ismael'in Twitter'daki hareketi olay yarattı...

Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor! Siyah - beyazlılar, teknik direktör Valerien Ismael'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na resmen duyurdu. Bu gelişmenin ardından Fransız çalıştırıcıdan flaş bir hareket geldi.

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Valerien Ismael, Beşiktaş ile yollarının ayrılmasının ardından Twitter'da yaptığı değişimle sosyal medyanın gündemine oturdu.

"YA KAZANIRIM YA ÖĞRENİRİM"

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Ismael, Twitter kapak fotoğrafını değiştirdi. 47 yaşındaki çalıştırıcının yeni kapak fotoğrafında, Nelson Mandela'nın "Ben kaybetmem, ya kazanırım ya öğrenirim" ifadeleri yer aldı.

Valerien Ismael'in bu hareketi, siyah - beyazlı taraftarların tepkisini çekti.

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Beşiktaş Valerien Ismael ile yollarını ayırdı!Beşiktaş Valerien Ismael ile yollarını ayırdı!
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