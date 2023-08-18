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Sözleşmeli öğretmen eşlerin yer değiştirme başvuruları 21 Ağustos'ta başlıyor

18.08.2023 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı, farklı illerde öğretmenlik yapan eşlerin iller arası yer değiştirme işlemleri için başvuruların 21-25 Ağustos tarihleri arasında alınacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; sözleşmeli öğretmen olarak her ikisi de 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamayan ve farklı illerde görev yapan eşlerin iller arası yer değiştirme başvuruları, 21-25 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Öğretmenler, dilekçe ile yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek.

DİLEKÇELER İSTENİLEN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLEBİLECEK

Başvuru tarihlerinin, öğretmenlerin yaz tatili dönemi içinde olması sebebiyle dilekçeler istenilen il milli eğitim müdürlüğüne verilebilecek. Belirlenen şartlara uygun olanların atamaları gerçekleştirilerek, ilgililere kısa mesaj yoluyla bilgi verilecek. (DHA)

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Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı

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