Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mertens'e eski takımı Napoli'den sürpriz teklif!

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla takımın başarısında önemli rol oynayan Mertens'in önümüzdeki yıl devam edip etmeyeceği henüz netleşmedi.

FUTBOLU BIRAKACAK MI?

Geçtiğimiz aylarda yaptığı ilk açıklamada futbolu bırakacağını söyleyen Mertens, bu sözlerinin ardından bir açıklama daha yaparak kararını henüz vermediğini ifade etmişti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Belçikalı oyuncunun kararı henüz netleşmedi.

NAPOLI'DEN SÜRPRİZ TEKLİF

Mertens'in eski takımı Napoli, yıldız oyuncuya sürpriz bir teklif yaptı. Futbolu bıraktıktan sonra Napoli'de antrenör olması istenen Mertens'in bu teklife henüz cevap vermediği ve Galatasaray'dan haber beklediği öğrenildi.





