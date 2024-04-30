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Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mertens'e eski takımı Napoli'den sürpriz teklif!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.04.2024 11:20
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Sözleşmesi sezon sonuna bitecek Mertens'in futbolu bırakıp bırakmayacağı henüz netleşmiş değil. Tecrübeli oyuncu için eski takımı Napoli'den sürpriz bir teklif geldi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mertens'e eski takımı Napoli'den sürpriz teklif!
Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla takımın başarısında önemli rol oynayan Mertens'in önümüzdeki yıl devam edip etmeyeceği henüz netleşmedi.

FUTBOLU BIRAKACAK MI?

Geçtiğimiz aylarda yaptığı ilk açıklamada futbolu bırakacağını söyleyen Mertens, bu sözlerinin ardından bir açıklama daha yaparak kararını henüz vermediğini ifade etmişti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Belçikalı oyuncunun kararı henüz netleşmedi.

NAPOLI'DEN SÜRPRİZ TEKLİF

Mertens'in eski takımı Napoli, yıldız oyuncuya sürpriz bir teklif yaptı. Futbolu bıraktıktan sonra Napoli'de antrenör olması istenen Mertens'in bu teklife henüz cevap vermediği ve Galatasaray'dan haber beklediği öğrenildi.

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