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Sözünü tutmayan belediye başkanını kamyonete bağlayıp sürüklediler

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İLGİNÇ HABERLER  | 09.10.2019 10:22 | Son Güncelleme

Meksika’da belediye başkanı, seçim sırasında verdiği yol yapma sözünü ve diğer vaatlerini yerine getirmeyince sinirlenen halk, belediye başkanını bir kamyonete iple bağlayarak yollarda sürükledi.

Olay, Meksika’nın Chiapas eyaletindeki meydana geldi. Las Margaritas ilçesinin Belediye Başkanı Jorge Escandona, bir kamyonete iple bağlanarak Las Margaritas sokaklarında sürüklendi.

Yerel medya, Escandona’nın seçim sırasında yol yapma ve çok sayıda vaat verdiği, ancak sözünü tutmaması nedeniyle sinirlenen halkın, Escandona’yı kamyonetin arkasına bağlayarak yollarda sürüklediğini duyurdu.

Polisin müdahalesi sırasında yaşanan arbedede, 11 kişi yaralanırken, 30 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi. Escandona’nın sağlık durumunun ise iyi olduğu açıklandı.

KAYNAK: DHA

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Anahtar Kelimeler:
kamyonet belediye başkanı Meksika

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