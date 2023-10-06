SPARTAK TRNAVA FENERBAHÇE MAÇ SONUCU! Spartak Trnava Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11!

Spartak Trnava Fenerbahçe maçı canlı yayını için geri sayım sona erdi. İsmail Kartal yönetimindeki sarı lacivertliler UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci haftasında Slovakya ekibine konuk oldu. Stadium of Anton Malatinský'de oynanan maçta Alman hakem Sascha Stegemann düdük çaldı. Spartak Trnava Fenerbahçe maç sonucu internette araştırılıyor. İşte Spartak Trnava Fenerbahçe maçının sonucu ve datayları

SPARTAK TRNAVA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spartak Trnava Fenerbahçe maçı bugün (5 Ekim 2023 Perşembe) saat 22.00'de başladı.

SPARTAK TRNAVA FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Spartak Trnava Fenerbahçe maçı Exxen'de canlı yayınlandı.

SPARTAK TRNAVA FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER

Spartak Trnava: Takac, Gorosito, Sulek, Kostrna, Kosa, Daniel, Bernat, Ofori, Duris, Zeljkovic, Vantruba

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, Crespo, Fred, Mert Hakan, Kent, King, Batshuayi

2 TAKIM 3. KEZ KARŞILAŞTI

Fenerbahçe, Slovakya temsilcileriyle iki kez eşleşirken, bu mücadeleleri yine Spartak Trnava’ya karşı oynadı. 2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi’nde aynı grupta yer aldığı rakibini Kadıköy’de 2-0 mağlup eden sarı-lacivertli takım, deplasmanda 1-0 kaybetti.

Stadium of Anton Malatinský'de oynanacak karşılaşmayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.

Stegemann’ın yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Chris Günsch yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak.

Spartak Trnava Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Benjamin Brand, AVAR’da da Christian Dingert oturacak.

RAKİP TAKIM LİGDE 6. SIRADA

Slovakya Süper Ligi’nde 9 maç oynayan Spartak Trnava, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 15 puanla 6. sırada yer alıyor. Lider Trencin’in 7 puan gerisinde bulunan kırmızı-siyahlılar, ligde 14 gol atarken, ağlarında 10 gole engel olamadı.



