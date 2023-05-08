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  4. Spiker canlı yayında olduğunu unutunca... Kendi de utandı! Yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu

Spiker canlı yayında olduğunu unutunca... Kendi de utandı! Yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu

08.05.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spiker Lukwesa Burak, canlı yayında olduğunu unutunca şaşırtıcı anların yaşanmasına neden oldu. Canlı yayında olduğunu unutan spiker Lukwesa Burak'ın artık yayında olmadığını düşündüğünde yaptıkları ise izleyenleri şaşırttı. Burak'ın başına gelenler sosyal medyanın gündemine otururken, o anlar çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Ekranlarda zaman zaman çok şaşırtıcı canlı yayın kazaları ve canlı yayın talihsizlikleri meydana gelebiliyor. BBC spikeri Lukwesa Burak'ın başına gelen de bunun kelimenin tam anlamıyla en iyi örneklerinden biri. Spiker Lukwesa Burak yaşadığı olayda ise canlı yayında olduğunu unuttu. Canlı yayında olduğunu unutan spiker Lukwesa Burak ve Burak'ın artık yayında olmadığını düşündüğünde yaptıkları sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

CANLI YAYINDA OLDUĞUNU FARK ETMESİYLE ŞAŞIRIP KALDI

İngiliz Daily Mail gazetesine göre Lukwesa Burak, artık yayında olmadığını düşündüğünde kollarını tavana doğru uzatıp 'Tamam' diye haykırdı.

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Ancak haykırdıktan sonra Burak'ın canlı yayında olduğunu fark etmesiyle şaşırıp kaldığı görüldü.

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Bir anda kameranın hala üzerinde olduğunu fark edince Lukwesa Burak'ın yüzünde utanma ifadesi beliren Burak, masasına bakarak kendini toparlamaya çalıştı.

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Sessizliği birkaç dakika daha devam ettikten sonra tekrar konuştu. Ancak, mikrofonu kapalı olduğundan hiçbir şey duyulmuyordu.

Daha sonra sesi duyulmaya başladı ve durumu hızla toparladı.

Burak'ın başına gelenler sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından izlendi.

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canlı yayın Spiker

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