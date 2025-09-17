Mynet Trend

Spiker Esen Gök'ün ölümünün perde arkası... Evinde o notla ölü bulunmuştu: Otopsi raporu ortaya çıktı!

Çiğdem Sevinç

Spikeri Esen Gök'ün evinde ölü bulunmasının ardından Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak otopsinin sonucu merak uyandırmıştı. Gök'ün vücudunda herhangi darp, kesi izi olmadığı ortaya çıktı. Bununla beraber Gök'ün son yayınında gülerek "Yokluğumun tadını çıkarın" demesi gündem oldu. Gök'ün evinde yapılan incelemede ise ablasına yazdığı bir not bulundu. İşte habere dair detaylar:

19 Temmuz'da, Esen Gök'ten haber alamayan yakınlarının polise haber vermesi üzerine Bakırköy Osmaniye Mahallesi'ndeki eve çilingir yardımıyla girilmişti. Ekipler, evde Gök'ün çarşafla doğal gaz borusuna asılı cansız bedeniyle karşılaşmıştı.

OTOPSİ TAMAMLANDI

Yapılan ilk incelemede evin kapısının içten kilitli olduğu, anahtarın ise kapıda takılı bulunduğu ve herhangi bir zorlanma izine rastlanmadığı belirlenmişti. Esen Gök'ün Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nde yapılan otopsisi tamamlandı. İncelemede, Gök'ün vücudunda herhangi bir yasaklı madde bulgusuna rastlanmadı.

DARP VE KESİ İZİ YOK

Otopsi raporunda, Gök'ün vücudunda darp, kesi izi olmadığı, ası fiilinin kişi canlı iken gerçekleştiği, ölümün ası sonucu meydana geldiği kanaatinin oluştuğu bildirildi. Rapor, olaya ilişkin soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

ABLAYA NOT

Evde, Esen Gök tarafından yazıldığı değerlendirilen, "Abla sen sorumlu değilsin, sen hiç yanlış yapmadın. Ben hep bahane aradım" yazılı bir not bulunmuştu.

