Spikeri öpmeye çalışınca olanlar oldu: AC Milan futbolcusuna tekme attı!

Meksikalı model ve spor muhabiri Ines Sainz Gallo, AC Milan’a yeni transfer olan bir Brezilyalı futbolcuyla yaşadığı şaşkına çeviren anları anlattı.

RÖPORTAJ TUZAĞA DÖNDÜ

Sainz, röportaj için futbolcunun kaldığı otele gitti. Futbolcunun asistanı, Sainz’in kameramanını odadan çıkardı ve kapıyı kapattı. Ardından futbolcu, Ines’e yaklaşarak öpücük girişiminde bulundu.

Sainz, futbolcunun kendisine yaklaşması üzerine röportajın biz tuzak olduğunu anladığını ve futbolcuya tüm gücüyle tekme attığını anlattı.

47 yaşındaki spiker, futbolcunun Brezilyalı olduğunu ve AC Milan’a yeni transfer olduğunu belirtse de adını vermedi. Ancak Kaka’nın olmadığını özellikle vurguladı.