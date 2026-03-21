Spikeri öpmeye çalışınca olanlar oldu: AC Milan futbolcusuna tekme attı!

Meksikalı spiker Ines Sainz, AC Milanlı Brezilyalı futbolcuya röportaj sırasında tekme attığını açıklaması üzerine gündeme bomba gibi düştü. Kimliği hâlâ sır olarak kalan futbolcunun Sainz'ı öpmeyi çalışması bardağı taşıran son damla olmuş.

Çiğdem Berfin Sevinç

Meksikalı model ve spor muhabiri Ines Sainz Gallo, AC Milan’a yeni transfer olan bir Brezilyalı futbolcuyla yaşadığı şaşkına çeviren anları anlattı.

RÖPORTAJ TUZAĞA DÖNDÜ

Sainz, röportaj için futbolcunun kaldığı otele gitti. Futbolcunun asistanı, Sainz’in kameramanını odadan çıkardı ve kapıyı kapattı. Ardından futbolcu, Ines’e yaklaşarak öpücük girişiminde bulundu.

Sainz, futbolcunun kendisine yaklaşması üzerine röportajın biz tuzak olduğunu anladığını ve futbolcuya tüm gücüyle tekme attığını anlattı.

47 yaşındaki spiker, futbolcunun Brezilyalı olduğunu ve AC Milan’a yeni transfer olduğunu belirtse de adını vermedi. Ancak Kaka’nın olmadığını özellikle vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Futbolcu Spiker Milan Brezilya öpüşmek röportaj
