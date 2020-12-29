Spiritüalizmin gizemli dünyasına hoş geldiniz! Spiritüellik denildiğinde akla gelen 10 sembol ve anlamları...

Pandeminin özellikle psikolojik etkilerini üzerinden atmak isteyenler meditasyona yönelmeye başladı. Medistasyon terimlerinin günlük konuşma diline girmesiyle ise sosyal medyada popülerleşmeye başladı. Bir kesimin kendini daha huzurlu ve mutlu hissettiği meditasyon uygulamaları başka bir kesimin ise dalga geçtiği bir konu halini aldı. Şimdi aklınıza Cem Yılmaz’ın o meşhur esprisinin geldiğine eminiz. Cem Yılmaz esprilerinin en büyük laneti ne yazık ki ünlü şovmenin dışında yapıldığında güldürmemesidir. Yine de biz “Nerede o çakralar” diyerek şansımızı deniyoruz. Medistasyona giriş yaptıktan sonra ikinci aşamaya geçiyoruz. İkinci aşama spiritüalizmin temelini oluşturan sembollere dayanıyor. Spiritüalizm öte alemcilik ya da tinselcilik terimi olarak bilinir. Latince “ruh” anlamına gelen “spiritus” sözcüğünden türemiştir. Günümüzde din ve felsefe alanlarında pek çok akım, ekol ve grubun fikirlerinin dayanağını oluşturur. Bu alana ilginiz olmasa dahi dikkatinizi çekebilecek spiritüel sembolleri sizler için derledik.

HAMSA Arapça’da türetilen Hamsa kelimesi beş anlamına gelir ve bir elin beş parmağını ifade eder. Evrensel olarak ise insanları kötülükten, kem gözlerden koruduğuna inanılır. İnanışa göre Hamsa’yı üzerinizde taşıdığınızda biri size kötülük yapmak istese de bu sembol korur. HAYAT AĞACI Bu sembolün dünya genelindeki neredeyse tüm kültürlerde farklı da olsa anlamı vardır. Hayat Ağacı tamamen yaşamı sembolize eder. Doğum, ölüm ve yeniden doğuş anlamlarını taşır. Yaşam döngüsü olarak tanımlanacak bu sembolün Hristiyanlık’ta da anlamı vardır. Adem ve Havva’nın yasak elmayı bu ağaçtan kopartmasına inanılır. Hayat ağacının dünyadaki dört elementin arasındaki bağlantıyı sağladığı düşünülür. Bu ağaç her şeyin sonsuzluktaki yerinin bir temsilidir. YAŞAM ÇARMIHI (THE ANKH) Ankh sembolünün kökeni Antik Mısır!a kadar uzanır. Genellikle bu sembol ebedi yaşam ve yenilenme ile ilişkilendirilir. Günümüzde ise hayatın anlamı ve spiritüel bilginlik anlamlarını taşır. HORUS’UN GÖZÜ Antik Mısır’da Wadjet adıyla da bilinen bu sembol her şeyi gören ve koruyan bir güce sahiptir. Aslında papirüs ve firavunların koruyucu olarak bilinir. Özellikle Mısırlı denizciler kendilerini daha güvende hissetmek için yola çıkmadan öncesinde gemilerinin ön kısmına bu sembolü yaptırmayı tercih ederlerdi.

LOTUS ÇİÇEĞİ Başta Budizm olmak üzere pek çok din ve kültürde karşılığı olan bu çiçek en temel anlamıyla aydınlanmayı temsil eder. Materyalizm ve maddenin kirli dünyasından kurtulup güneş ışığına ulaşan bir aydınlanmayla ferahlama söz konusu olur. Lotus çiçeği, kendi içimizdeki karanlıktan sıyrılıp iç huzurumuza dönüşümüzü tamamlamak gibi çok derin anlamlar taşıyan bir semboldür. YİN YANG Bu sembol ikiliğin (zıtlıkların) uyumunu ve çekimini sembolize eder. Aydınlık ve karanlık arasındaki dengenin anlamı aslında bütün hayat döngüsünün basit matematiğini özetler. PENTAGRAM Semboller arasında belki de en yanlış bilineni Pentagram’dır. Günümüzde Pentagram sembolü neredeyse satanizm ile ilişkilendirilir. Yanlış anlaşılmalara neden olan bu sembol aslında insanın sahip olduğu özellikleri temsil eder. Tepe noktasında ruh, dört köşesinde ise dört element simgelenir. Wiccanlar kutsal törenlerinde bu sembolü kullanarak insanlığın doğasını hatırlar. CADUCEUS Dünyanın birçok bölgesinde sağlık kuruluşları tarafından kullanılan bu sembol aslında Hermes’i simgeler. Mitolojiye göre Hermes'e abisi Apollon'un verdiği bu asa, uyuşmazlık içinde olan herhangi iki şeyi uzlaştırma gücüne sahiptir. Hermes yeni asasını denemek için birbirlerine öfkeyle tıslayan iki yılanın arasına sokar. Yılanlar kavgalarını unutup, asanın etrafına sarılırlar ve o günden sonra hep asanın üzerinde kalırlar. Caduceus sembolü, aynı zamanda kendi ilkel yaşam gücü enerjimizin bir gösterimidir. Biri dişiliği diğeri erkekliği simgeleyen yılanlar, omurganızın tabanından yükselen Kundalini enerjisini temsil eder.