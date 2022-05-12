SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Koç Holding'in Yapı ve Kredi Bankası AŞ için hisse başı 2,2757 liradan zorunlu pay alım teklifi amacıyla hazırladığı bilgi formunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 75 milyon 600 bin liralık bedelsiz sermaye artırımına onay verdi.

Kurul, Sümer Faktoring AŞ'nin 113 milyon lira, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 500 milyon lira ve Deniz Faktoring AŞ'nin 556 milyon lira borçlanma aracı başvurusunu onayladı.

SPK, yapılan incelemeler sonucu Rsm Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim AŞ'ye 27 bin 47 lira ve Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'ye 343 bin 392 lira idari para cezasının uygulanmasına karar verdi.

Kurul ayrıca Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 37 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

