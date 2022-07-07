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SPK haftalık bülteni

07.07.2022 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri, Bilici Yatırım ve Pasifik GYO'nun sermaye artırımına onay verdi.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri Türk AŞ'nin 294 milyon liralık, Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 19 milyon liralık, Pasifik GYO'nun 732,5 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.

Alnus Yatırım Menkul Değerlerin 80 milyon liralık, Creditwest Faktoringin 150 milyon liralık, İnfo Yatırım Menkul Değerlerin 475 milyon liralık, Çalık Denim Tekstil'in 500 milyon liralık, Doğan Şirketler Grubu Holdingin 1 milyar liralık, Vakıf Faktoringin 1 milyar 134 milyon liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verilen şirketler arasında 1 milyar lirayla Aygaz, 2 milyar lirayla Nurol Yatırım Bankası, 3 milyar lirayla Burgan Bank, 200 milyon dolarla Fiba Holding de yer aldı.

Oyak Portföy Yönetimi AŞ Yedinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verildi.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 30 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.

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sermaye piyasası kurulu

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