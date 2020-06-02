Spor ayakkabılarınız ilk günkü gibi olacak! Diş macunu, su...

Süet, deri gibi malzemeler özel işlem gerektirebilir ama kanvas, file, suni deri gibi malzemelerden yapılmış ayakkabılarınızı kendiniz kolaylıkla temizleyebilirsiniz. İhtiyacınız olan şeyler; ayakkabı fırçası, sünger, eski bir diş fırçası, temizlik malzemesi, ıslak mendil gibi evinizde her zaman bulabileceğiniz malzemeler. Aşağıdaki adımlara göz atıp spor ayakkabılarınızı nasıl temizleyeceğiniz hakkında fikir sahibi olmaya ne dersiniz?

1. ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE YIKAMAK DİKKAT İSTER

Kirli spor ayakkabınızın kumaşı makinede yıkamaya uygunsa şu adımları takip edebilirsiniz.

Ayakkabılarınızın her bir tekine akşamdan üçer çorba kaşığı kabartma tozu serpin ve bırakın, sabah ayakkabılarınızın üzerindeki karbonatı silkeleyin.

Ayakkabıları bir yıkama torbası veya yastık kılıfının içine koyun, makineye yerleştirin.

Sıvı deterjan kullanarak makineyi soğuk ve hassas bir ayarda 30 dakika kadar çalıştırın.

Ayakkabıları makineden çıkarın ve kendi kendine kurumaya bırakın.

2. ÖRME AYAKKABILAR İÇİN PRATİK TEMİZLEME YÖNTEMİ

Örme spor ayakkabılarında olabildiğince nazik olmalısınız. Örme ayakkabılar yumuşak ve bükülebilir yapıda olur, bu da onları diğer ayakkabılardan daha kırılgan hale getirir.