Spor ayakkabılarınız ilk günkü gibi olacak! Diş macunu, su...

Süet, deri gibi malzemeler özel işlem gerektirebilir ama kanvas, file, suni deri gibi malzemelerden yapılmış ayakkabılarınızı kendiniz kolaylıkla temizleyebilirsiniz. İhtiyacınız olan şeyler; ayakkabı fırçası, sünger, eski bir diş fırçası, temizlik malzemesi, ıslak mendil gibi evinizde her zaman bulabileceğiniz malzemeler. Aşağıdaki adımlara göz atıp spor ayakkabılarınızı nasıl temizleyeceğiniz hakkında fikir sahibi olmaya ne dersiniz?
Kirli spor ayakkabınızın kumaşı makinede yıkamaya uygunsa şu adımları takip edebilirsiniz.
Ayakkabılarınızın her bir tekine akşamdan üçer çorba kaşığı kabartma tozu serpin ve bırakın, sabah ayakkabılarınızın üzerindeki karbonatı silkeleyin.
Ayakkabıları bir yıkama torbası veya yastık kılıfının içine koyun, makineye yerleştirin.
Sıvı deterjan kullanarak makineyi soğuk ve hassas bir ayarda 30 dakika kadar çalıştırın.
Ayakkabıları makineden çıkarın ve kendi kendine kurumaya bırakın.
Örme spor ayakkabılarında olabildiğince nazik olmalısınız. Örme ayakkabılar yumuşak ve bükülebilir yapıda olur, bu da onları diğer ayakkabılardan daha kırılgan hale getirir.
Bir bezi suya batırıp yumuşak bir banyo sabunu ile köpürtün.
Ayakkabınızın üzerindeki lekeleri hafifçe ovalayın.
Lekeler gittikten sonra kalan sabunları ıslak bir havluyla silin ve ayakkabınızı açık havada kurumaya bırakın.
Ayakkabınız suni deri ise temizlik nispeten daha kolay olacaktır.
Bir bezi ılık suya ve hafif çamaşır deterjanına batırın ve kirli bölgeleri silin.
Ardından bölgeyi bir veya iki dakika boyunca hafifçe fırçalayın.
Kalan deterjanı temizlemek için yumuşak ıslak bir bezle silin ve ayakkabınızı kurumaya bırakın.
Kanvas ayakkabılar dayanıklıdır, ancak kolayca kirlenirler ama onları temizlemek oldukça basittir.
Diş fırçası, eşit oranda karbonat ve ılık sudan yapılmış bir temizleme macunu yapın.
Diş fırçasını karışıma batırın ve ayakkabınızı temizlenene kadar ovalayın.
Ayakkabıların kurumasını bekleyin ve ardından üzerinde kalan sert kabartma tozu parçalarını nemli bir bezle silin.
Beyaz spor ayakkabılar, en çabuk kirlenen ayakkabılar olabilir. Sürekli kirlenen beyaz spor ayakkabılarınızı nasıl temizleyeceğinizi mi merak ediyorsunuz?
Bir parça pamuğa renksiz bir aseton veya sirke dökün.
Beyaz spor ayakkabılarınızdaki lekeleri silmek için kullanın.
Ağartıcıya başvurmanız gerekiyorsa 1 ölçü çamaşır suyunu beş ölçü su ile seyreltin.
Bir diş fırçasını bu çözeltiye batırıp ayakkabınızı silin, ılık su ile durulayın.
Okuyucu Yorumları 0 yorum