Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Spor ayakkabılarınız ilk günkü gibi olacak! Diş macunu, su...

Spor ayakkabılarınız ilk günkü gibi olacak! Diş macunu, su...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Yeni bir çift spor ayakkabı gibisi yoktur, değil mi? Spor ayakkabılarınızın hangi malzemeden yapıldığını, ne tür temizlik ürünlerini kullanmanız ve bunları nasıl kullanmanız gerektiğini bilirseniz kutudan yeni çıkmış gibi görünen spor ayakkabılarına sahip olabilirsiniz. Kısacası, zamanla kirlenen spor ayakkabıları temizlemek aslında çok basit.

Spor ayakkabılarınız ilk günkü gibi olacak! Diş macunu, su...

Süet, deri gibi malzemeler özel işlem gerektirebilir ama kanvas, file, suni deri gibi malzemelerden yapılmış ayakkabılarınızı kendiniz kolaylıkla temizleyebilirsiniz. İhtiyacınız olan şeyler; ayakkabı fırçası, sünger, eski bir diş fırçası, temizlik malzemesi, ıslak mendil gibi evinizde her zaman bulabileceğiniz malzemeler. Aşağıdaki adımlara göz atıp spor ayakkabılarınızı nasıl temizleyeceğiniz hakkında fikir sahibi olmaya ne dersiniz?

1. ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE YIKAMAK DİKKAT İSTER

Kirli spor ayakkabınızın kumaşı makinede yıkamaya uygunsa şu adımları takip edebilirsiniz.

Ayakkabılarınızın her bir tekine akşamdan üçer çorba kaşığı kabartma tozu serpin ve bırakın, sabah ayakkabılarınızın üzerindeki karbonatı silkeleyin.

Ayakkabıları bir yıkama torbası veya yastık kılıfının içine koyun, makineye yerleştirin.

Sıvı deterjan kullanarak makineyi soğuk ve hassas bir ayarda 30 dakika kadar çalıştırın.

Ayakkabıları makineden çıkarın ve kendi kendine kurumaya bırakın.

Görsel 1

2. ÖRME AYAKKABILAR İÇİN PRATİK TEMİZLEME YÖNTEMİ

Örme spor ayakkabılarında olabildiğince nazik olmalısınız. Örme ayakkabılar yumuşak ve bükülebilir yapıda olur, bu da onları diğer ayakkabılardan daha kırılgan hale getirir.

Bir bezi suya batırıp yumuşak bir banyo sabunu ile köpürtün.

Ayakkabınızın üzerindeki lekeleri hafifçe ovalayın.

Lekeler gittikten sonra kalan sabunları ıslak bir havluyla silin ve ayakkabınızı açık havada kurumaya bırakın.

Görsel 2

3. SUNİ DERİ SPOR AYAKKABILARIN TEMİZLİĞİ ÇOK KOLAY

Ayakkabınız suni deri ise temizlik nispeten daha kolay olacaktır.

Bir bezi ılık suya ve hafif çamaşır deterjanına batırın ve kirli bölgeleri silin.

Ardından bölgeyi bir veya iki dakika boyunca hafifçe fırçalayın.

Kalan deterjanı temizlemek için yumuşak ıslak bir bezle silin ve ayakkabınızı kurumaya bırakın.

Görsel 3

4. KOLAY KİRLENEN KANVAS AYAKKABILAR İÇİN TEMİZLEME ÖNERİSİ

Kanvas ayakkabılar dayanıklıdır, ancak kolayca kirlenirler ama onları temizlemek oldukça basittir.

Diş fırçası, eşit oranda karbonat ve ılık sudan yapılmış bir temizleme macunu yapın.

Diş fırçasını karışıma batırın ve ayakkabınızı temizlenene kadar ovalayın.

Ayakkabıların kurumasını bekleyin ve ardından üzerinde kalan sert kabartma tozu parçalarını nemli bir bezle silin.

Görsel 4

5. BEYAZ SPOR AYAKKABILAR İÇİN TEMİZLİK SIRRI

Beyaz spor ayakkabılar, en çabuk kirlenen ayakkabılar olabilir. Sürekli kirlenen beyaz spor ayakkabılarınızı nasıl temizleyeceğinizi mi merak ediyorsunuz?

Bir parça pamuğa renksiz bir aseton veya sirke dökün.

Beyaz spor ayakkabılarınızdaki lekeleri silmek için kullanın.

Ağartıcıya başvurmanız gerekiyorsa 1 ölçü çamaşır suyunu beş ölçü su ile seyreltin.

Bir diş fırçasını bu çözeltiye batırıp ayakkabınızı silin, ılık su ile durulayın.

Görsel 5


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü model sosyal medyada paylaştıÜnlü model sosyal medyada paylaştı
Bu yöntemlerle araç farları ilk günkü parlaklığına kavuşuyor! Diş macunu...Bu yöntemlerle araç farları ilk günkü parlaklığına kavuşuyor! Diş macunu...
Karantinada canı sıkılan 83 yaşındaki kadın Terminatör'e özendi!Karantinada canı sıkılan 83 yaşındaki kadın Terminatör'e özendi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Ünlü fenomen anne oldu! O anlar böyle paylaşıldı!

Ünlü fenomen anne oldu! O anlar böyle paylaşıldı!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı

Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı

Helyum gazı olmadan evde uçan balon yapımı

Helyum gazı olmadan evde uçan balon yapımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güne bunları yapmadan başlarsanız çok kötü geçebilir! Güne güzel başlamak için...

Güne bunları yapmadan başlarsanız çok kötü geçebilir! Güne güzel başlamak için...

Bunlara bakmadan evinizi dekore etmeyin! İşte 2020'nin en trend dekorasyon fikirleri...

Bunlara bakmadan evinizi dekore etmeyin! İşte 2020'nin en trend dekorasyon fikirleri...

Eğer bunları yapıyorsa sizden hoşlanıyor demektir! Parfüm kullanmıyorsa...

Eğer bunları yapıyorsa sizden hoşlanıyor demektir! Parfüm kullanmıyorsa...

Mücadelesi çok güzel olacak: Demet Işıl Yılmaz kanser mücadelesini anlattı

Mücadelesi çok güzel olacak: Ben her gece kendi cenazemi gördüm

Bu yöntemlerle araç farları ilk günkü parlaklığına kavuşuyor! Diş macunu...

Bu yöntemlerle araç farları ilk günkü parlaklığına kavuşuyor! Diş macunu...

Altın ve gümüş takılarınız ilk günkü haline geri dönecek! Kuyumcuya gitmeye gerek yok!

Altın ve gümüş takılarınız ilk günkü haline geri dönecek! Kuyumcuya gitmeye gerek yok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.