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Spor camiasından şehitlerimiz için başsağlığı mesajları

04.03.2021 22:00 | Son Güncelleme:
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Spor camiasından şehitlerimiz için başsağlığı mesajları

Spor camiası, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübünün mesajında, "Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübünün mesajında ise "Bitlis'e bağlı Tatvan ilçesinin yakınlarında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz." görüşlerine yer verildi.

Galatasaray Kulübünün mesajında da "Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı; yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz." denildi.

Trabzonspor, ''Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri helikopterin Bitlis’in Tatvan ilçesinde düşmesi sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve ordumuza başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz.'' mesajını paylaştı.

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