Spor öncesi enerjinizi alın! Hem hazırlaması hem tüketmesi keyifli, enerji deposu tarifler

Spor öncesi ve sonrası tükettiğiniz besinler hem performansınızı hem sağlığınızı etkileyebilir. Özellikle spora yeni başladığınız dönemde ya da ağır spor yapmadan önce sizlere enerji verecek besinleri tüketmek sağlığınıza oldukça yararlı. Sizler de spor öncesi protein, karbonhidrat, yağ ve lif açısından dengeli, sağlıklı ve enerji veren besinler hazırlayabilirsiniz. Peki, hem hazırlaması kolay hem size ekstra enerji sağlayarak performansınızı arttıracak tarifler neler? Gelin, hep birlikte bu tarifleri inceleyelim...
MALZEMELER
2 yemek kaşığı yoğurt
Arzu ettiğiniz kadar granola
HAZIRLANIŞI
Küçük bir kaseye iki kaşık yoğurt koyun.
Üzerine arzu ettiğiniz kadar granola ekleyin.
MALZEMELER
3/4 su bardağı yulaf ezmesi
2 adet yumurta
Yarım su bardağı süt
HAZIRLANIŞI
Yulaf ezmesini, sütü, 2 adet yumurtayı ve 1 çay kaşığı tarçını bir tencereye alıp güzelce karıştırın.
Tüm malzemeleri orta ateşte 10-15 dakika kadar pişirin.
Daha sonr pişirdiğiniz yulafı bir kenarda 5 dakika kadar soğumaya bırakın.
MALZEMELER
Bir miktar fındık ezmesi
Protein tozu
Bal
Yulaf
HAZIRLANIŞI
Derin bir kabın içerisine yulaf, fındık ezmesi ve protein tozunu ekleyin.
Bal ve küçük parçalar haline getirdiğiniz bitter çikolatayı ekleyerek karışımı güzelce yoğurun.
MALZEMELER
1 paket ton balığı
1 dilim tahıllı ekmek
HAZIRLANIŞI
1 dilim tahıllı ekmeğin üzerine 1 yemek kaşığı humus sürün.
Üzerine arzu ettiğiniz miktarda ton balığı ekleyin.
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