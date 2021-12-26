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Spor öncesi enerjinizi alın! Hem hazırlaması hem tüketmesi keyifli, enerji deposu tarifler

26.12.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor, kendinize günlük işlerinizden ve rutin temponuzdan zaman ayırarak yaptığınız bir iyilik. Güne daha zinde başlamak, enerjinizi artırmak ve daha sağlıklı olmak sporun faydaları arasında gösterilebilir. Spor öncesi enerji verecek ve konsantrasyonunuzu artırarak sizi motive edecek pratik ve lezzetli tarifler yazımızda.

Spor öncesi enerjinizi alın! Hem hazırlaması hem tüketmesi keyifli, enerji deposu tarifler

Spor öncesi ve sonrası tükettiğiniz besinler hem performansınızı hem sağlığınızı etkileyebilir. Özellikle spora yeni başladığınız dönemde ya da ağır spor yapmadan önce sizlere enerji verecek besinleri tüketmek sağlığınıza oldukça yararlı. Sizler de spor öncesi protein, karbonhidrat, yağ ve lif açısından dengeli, sağlıklı ve enerji veren besinler hazırlayabilirsiniz. Peki, hem hazırlaması kolay hem size ekstra enerji sağlayarak performansınızı arttıracak tarifler neler? Gelin, hep birlikte bu tarifleri inceleyelim...

YOĞURT PARFE TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 yemek kaşığı yoğurt

  • Arzu ettiğiniz kadar granola

  • Çeşitli kırmızı meyveler

HAZIRLANIŞI

  • Küçük bir kaseye iki kaşık yoğurt koyun.

  • Üzerine arzu ettiğiniz kadar granola ekleyin.

  • Dilimlediğiniz kırmızı meyveleri üzerine ilave edin. İyice karıştırıp servis edin.

PROTEİNLİ YULAF EZMESİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 3/4 su bardağı yulaf ezmesi

  • 2 adet yumurta

  • Yarım su bardağı süt

  • 1 çay kaşığı tarçın

HAZIRLANIŞI

  • Yulaf ezmesini, sütü, 2 adet yumurtayı ve 1 çay kaşığı tarçını bir tencereye alıp güzelce karıştırın.

  • Tüm malzemeleri orta ateşte 10-15 dakika kadar pişirin.

  • Daha sonr pişirdiğiniz yulafı bir kenarda 5 dakika kadar soğumaya bırakın.

  • Bir kaseye aldığınız yulafınızın üzerine muz dilimleyebilir ya da fındık ekleyebilirsiniz.

FINDIK EZMESİ TOPLARI TARİFİ

MALZEMELER

  • Bir miktar fındık ezmesi

  • Protein tozu

  • Bal

  • Yulaf

  • Bitter çikolata

HAZIRLANIŞI

  • Derin bir kabın içerisine yulaf, fındık ezmesi ve protein tozunu ekleyin.

  • Bal ve küçük parçalar haline getirdiğiniz bitter çikolatayı ekleyerek karışımı güzelce yoğurun.

  • Elinizle karışımı küçük toplar haline getirip servis edin.

TON BALIKLI TAHILLI EKMEK

MALZEMELER

  • 1 paket ton balığı

  • 1 dilim tahıllı ekmek

  • 1 yemek kaşığı humus

HAZIRLANIŞI

  • 1 dilim tahıllı ekmeğin üzerine 1 yemek kaşığı humus sürün.

  • Üzerine arzu ettiğiniz miktarda ton balığı ekleyin.

  • Dilerseniz üzerinde bir tutam kekik veya dilediğiniz bir baharatı serpiştirebilirsiniz.
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