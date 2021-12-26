Spor öncesi enerjinizi alın! Hem hazırlaması hem tüketmesi keyifli, enerji deposu tarifler

Spor öncesi ve sonrası tükettiğiniz besinler hem performansınızı hem sağlığınızı etkileyebilir. Özellikle spora yeni başladığınız dönemde ya da ağır spor yapmadan önce sizlere enerji verecek besinleri tüketmek sağlığınıza oldukça yararlı. Sizler de spor öncesi protein, karbonhidrat, yağ ve lif açısından dengeli, sağlıklı ve enerji veren besinler hazırlayabilirsiniz. Peki, hem hazırlaması kolay hem size ekstra enerji sağlayarak performansınızı arttıracak tarifler neler? Gelin, hep birlikte bu tarifleri inceleyelim...

YOĞURT PARFE TARİFİ

MALZEMELER

2 yemek kaşığı yoğurt

Arzu ettiğiniz kadar granola

Çeşitli kırmızı meyveler

HAZIRLANIŞI

Küçük bir kaseye iki kaşık yoğurt koyun.

Üzerine arzu ettiğiniz kadar granola ekleyin.

Dilimlediğiniz kırmızı meyveleri üzerine ilave edin. İyice karıştırıp servis edin.

PROTEİNLİ YULAF EZMESİ TARİFİ

MALZEMELER

3/4 su bardağı yulaf ezmesi

2 adet yumurta

Yarım su bardağı süt

1 çay kaşığı tarçın

HAZIRLANIŞI

Yulaf ezmesini, sütü, 2 adet yumurtayı ve 1 çay kaşığı tarçını bir tencereye alıp güzelce karıştırın.

Tüm malzemeleri orta ateşte 10-15 dakika kadar pişirin.

Daha sonr pişirdiğiniz yulafı bir kenarda 5 dakika kadar soğumaya bırakın.

Bir kaseye aldığınız yulafınızın üzerine muz dilimleyebilir ya da fındık ekleyebilirsiniz.

FINDIK EZMESİ TOPLARI TARİFİ

MALZEMELER

Bir miktar fındık ezmesi

Protein tozu

Bal

Yulaf

Bitter çikolata

HAZIRLANIŞI

Derin bir kabın içerisine yulaf, fındık ezmesi ve protein tozunu ekleyin.

Bal ve küçük parçalar haline getirdiğiniz bitter çikolatayı ekleyerek karışımı güzelce yoğurun.

Elinizle karışımı küçük toplar haline getirip servis edin.

TON BALIKLI TAHILLI EKMEK

MALZEMELER

1 paket ton balığı

1 dilim tahıllı ekmek

1 yemek kaşığı humus

HAZIRLANIŞI