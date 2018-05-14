Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta programı açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de 34. ve son haftanın maç programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, şampiyonluk iddiası bulunan Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir son hafta maçlarını aynı gün ve saatte oynayacak.

Süper Lig'de 34. haftanın maç programı şöyle:

18 Mayıs Cuma:

18.00 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)

18.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kayserispor (Yeni Malatya)

18.00 Trabzonspor-Kardemir Karabükspor (Medical Park)

18.00 Gençlerbirliği-Bursaspor (Ankara 19 Mayıs)

18.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Osmanlıspor (Spor Toto Akhisar)

19 Mayıs Cumartesi:

19.00 Göztepe-Galatasaray (Bornova)

19.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)

19.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor (Ülker)





