Spor Toto Süper Lig'de şampiyon kim olacak? 2'li ve 3'lü averaj hesapları

Süper Lig'de 33. hafta maçları oynandı. Şampiyonluk heyecanı ise son haftaya taşındı. 72 puanda bulunan Galatasaray şampiyonluk yolunda avantaja sahip. Sarı-kırmızılıların ipi göğüslemesi için Göztepe deplasmanından en az 1 puan alması yeterli olacak. Olası bir yenilgi durumunda ise farklı hesaplar devreye girecek.

3 takımın arasında oynadığı maçlara göre Medipol Başakşehir'in avantajı var. Fenerbahçe - Galatasaray ve Başakşehir'in arasında oynanan maçlarda en fazla puanı toplayan Abdullah Avcı'nın takımı. Bu maçlarda Başakşehir 6, Fenerbahçe ve Galatasaray 5 puan topladı. Galatasaray Göztepe'de yenilir, Başakşehir Kasımpaşa'dan 3 puan alırsa İstanbul ekibi şampiyon olacak.

Başakşehir'in puan kaybı ve Galatasaray'ın yenilmesi durumunda ise Fenerbahçe için şans doğacak. Sarı-lacivertlilerin Karabükspor karşısında aldığı 7-0'lık galibiyet sonrasında toplamda 41 averajı oldu. Lider Galatasaray'ın da 41 averajı mevcut. Galatasaray yenilir, Fenerbahçe de Konya'ya karşı kazanırsa Aykut Kocaman'ın ekibi 4'lü averajda da Galatasaray'ı geride bırakacak. 2'li averajda ve kendi aralarında oynadıkları maçlardaki puan averajında eşitlik olduğu için genel averaja bakılacak. Fenerbahçe bu durumda şampiyonluğunu ilan edecek.

