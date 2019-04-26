Yeni başkana büyü yapmışlar! Stattan çıkanlar herkesi şoke etti

Paraguay'da ilginç bir büyü olayı yaşandı. Sportivo Luqueno takımında eski başkan ve yönetiminin yeniden göreve gelebilmek adına yeni kulüp başkanına büyü yaptığı belirtildi.

Sportivo Luqueno'nun stadı Felicano Caceres'e mum ile bıçak saplanmış kanlı domuz kafası bırakıldığı ve yapılan büyünün mevcut yönetime başarısızlık getireceğine inanıldığı öne sürüldü.

"BUNU YAPAN İNSANLAR İÇİN ÜZÜLÜYORUM"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan mevcut kulüp başkanı Celso Caceres, "Bu tür şeyler yapmaları gerçekten çok yazık. Ben sakinim çünkü inançlı bir adamım. Stadın etrafına bıçak, mum ve çivilenmiş domuz kafası koyduklarını öğrendim. Bunu yapan insanlar için üzülüyorum. Bizler inançlı insanlarız ve bu tür şeyler çok rahatsız edici" dedi.

