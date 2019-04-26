Mynet Trend

Yeni başkana büyü yapmışlar! Stattan çıkanlar herkesi şoke etti

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 26.04.2019 17:18 | Son Güncelleme

Paraguay'da Sportivo Luqueno kulübünde eski başkan ve yönetiminin mevcut başkan Celso Caceres'e büyü yaptığı iddia edildi. Kulübün stadına başarısızlık getireceğine inanıldığı için mum ve bıçak saplanmış kanlı domuz kafası bırakılmış...

Yeni başkana büyü yapmışlar! Stattan çıkanlar herkesi şoke etti

Paraguay'da ilginç bir büyü olayı yaşandı. Sportivo Luqueno takımında eski başkan ve yönetiminin yeniden göreve gelebilmek adına yeni kulüp başkanına büyü yaptığı belirtildi.

Sportivo Luqueno'nun stadı Felicano Caceres'e mum ile bıçak saplanmış kanlı domuz kafası bırakıldığı ve yapılan büyünün mevcut yönetime başarısızlık getireceğine inanıldığı öne sürüldü.

D5CMUOyXkAAGPaa

"BUNU YAPAN İNSANLAR İÇİN ÜZÜLÜYORUM"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan mevcut kulüp başkanı Celso Caceres, "Bu tür şeyler yapmaları gerçekten çok yazık. Ben sakinim çünkü inançlı bir adamım. Stadın etrafına bıçak, mum ve çivilenmiş domuz kafası koyduklarını öğrendim. Bunu yapan insanlar için üzülüyorum. Bizler inançlı insanlarız ve bu tür şeyler çok rahatsız edici" dedi.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Sala’nın ailesinden acı haberSala’nın ailesinden acı haber
Efsane isim hayatını kaybettiEfsane isim hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Celso Caceres Sportivo Luqueno Felicano Caceres
 

En Çok Okunan Trend Haberler

Havalimanı çalışanına hakarete tepki yağıyor

Havalimanı çalışanına hakarete tepki yağıyor

Mansur Yavaş talimat verdi! Tabela değişti

Mansur Yavaş talimat verdi! Tabela değişti

Müdür olarak atandığı okulda kavga etti, gerçek ortaya çıktı

Müdür olarak atandığı okulda kavga etti, gerçek ortaya çıktı

Instagram hesabından paylaştı! Bu siyasetçiyi tanıyabildiniz mi?

Instagram hesabından paylaştı! Bu siyasetçiyi tanıyabildiniz mi?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Canlı yayında şok kavga!

Canlı yayında şok kavga!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Survivor'ın yıldızı Beşiktaş'la anlaştığını açıkladı!

Survivor'ın yıldızı Beşiktaş'la anlaştığını açıkladı!

Belediye başkanı ve kaymakamlar kavga etti iddiası!

Belediye başkanı ve kaymakamlar kavga etti iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emilliano Sala’nın vefatından tam 3 ay sonra babası Horacio Sala da hayatını kaybetti

Sala’nın ailesinden acı haber

Celtics efsanelerinden John Havlicek 79 yaşında hayatını kaybetti

Efsane isim hayatını kaybetti

Sosyal medyada Fenerbahçe ve Obradovic çılgınlığı! Tarihi başarı

'Obradovic'in heykeli Alex'in yanına yapılabilir'

Voleybolcu Jacqueline Carvalho canlı yayında bayıldı!

Canlı yayında baygınlık geçirdi!

Trabzonspor'un eski oyuncusu Faty Papy maç sırasında hayatını kaybetti

Trabzonspor'un eski oyuncusu hayatını kaybetti

Süper Lig'i karıştıracak Arda Turan ve Galatasaray iddiası!

Süper Lig'i karıştıracak Arda Turan ve Galatasaray iddiası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.