Sports Illustrated yılın amatör modelini belirledi!

Sports Illustrated Swimsuit yükselen yıldız yarışmasının kazananı bu yıl Amerikalı model Brooks Nader oldu.

Yarışmayı kazandığı, önceki gün açıklanan Nader, Sports Illustrated Swimsuit 2020 dergisinde yer alacak.

22 yaşındaki model, Sports Illustrated dergisinin Miami’de açtığı seçmelere katılan 10 binin üzerinde model arasından belirlendi.

Başvuranlar arasından finale kalanlar Sports Illustrated okurları tarafından oylandı ve Nader tacı kazanan isim oldu.

Sports Illustrated dergisi her yıl çıkardığı Swimsuit özel sayısıyla yılın en seksi dergi kapaklarından birine imza atıyor. Dergi, okuyucu oylarıyla seçilen amatör dergi yüzünün yanı sıra ünlü modeller ve sporculara da dergide yer veriyor.



