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Sports Illustrated yılın amatör modelini belirledi!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 05.07.2019 10:59 | Son Güncelleme

En iyi modellerin yılın kapağında yer alabilmek için birbiriyle yarıştığı Sports Illustrated'ın yılda bir çıkan Swimsuit özel sayısı için yılın amatör modeli seçildi. Okuyucu oylarıyla yılın en iyi amatör modelini belirleyen Sports Illustrated dergisi, bu yılın yüzü olarak Brooks Nader'i seçti. Genç model, Sports Illustrated Swimsuit 2020 özel sayısının kapağında yer alacak.

Sports Illustrated yılın amatör modelini belirledi!

Sports Illustrated Swimsuit yükselen yıldız yarışmasının kazananı bu yıl Amerikalı model Brooks Nader oldu.

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Yarışmayı kazandığı, önceki gün açıklanan Nader, Sports Illustrated Swimsuit 2020 dergisinde yer alacak.

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22 yaşındaki model, Sports Illustrated dergisinin Miami’de açtığı seçmelere katılan 10 binin üzerinde model arasından belirlendi.

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Başvuranlar arasından finale kalanlar Sports Illustrated okurları tarafından oylandı ve Nader tacı kazanan isim oldu.

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Sports Illustrated dergisi her yıl çıkardığı Swimsuit özel sayısıyla yılın en seksi dergi kapaklarından birine imza atıyor. Dergi, okuyucu oylarıyla seçilen amatör dergi yüzünün yanı sıra ünlü modeller ve sporculara da dergide yer veriyor.

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