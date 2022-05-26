Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 999 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 64 milyon 907 bin 743 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 27 milyon 213 bin 754 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 999 lira 95 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 5 milyon 409 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 359 lira 95 kuruş, satış fiyatı 11 bin 639 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 137 milyon 184 bin 981 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 135 milyon 569 bin 484 metreküp olarak kayıtlara geçti.

