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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

14.08.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 840 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 78 milyon 657 bin 950 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 57 milyon 991 bin 156 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 840 lira 32 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 4 milyon 409 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 375 lira 53 kuruş, satış fiyatı 17 bin 305 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 118 milyon 283 bin 909 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 121 milyon 238 bin 782 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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