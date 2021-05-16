Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 500 lira, en düşük 341 lira 45 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 26,42 artarak 220 milyon 275 bin 200 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 500 lira, en düşük saat 06.00'da 341 lira 45 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 381 lira 56 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 384 lira 10 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 556 lira 56 kuruş, en düşük 179 lira 99 kuruştan işlem gördü.

