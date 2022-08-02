YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları

02.08.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 148 lira, en düşük 2 bin 248 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,9 azalarak 1 milyar 485 milyon 400 bin 18 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 15.00 ve 16.00'da 3 bin 148 lira, en düşük saat 06.00'da 2 bin 248 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 641 lira 34 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 675 lira 27 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 749 lira 99 kuruş, en düşük 2 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kartal'da kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlatıldıKartal'da kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı
Bursa'da bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldıBursa'da bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı
MKE Ankaragücü, stoper transferinde sona yaklaştıMKE Ankaragücü, stoper transferinde sona yaklaştı

İstanbul Namaz Vakitleri 2 Ağustos Salı

İmsak
04:10
Sabah
05:54
Öğle
13:15
İkindi
17:09
Akşam
20:27
Yatsı
22:04

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 2 Ağustos Salı

Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Tezel Eczanesi
Arnavutkoy
İnan Eczanesi
Arnavutkoy
Çilek Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sınırları aştı! Elbisesini kalçasından aşağı indirerek...

Sınırları aştı! Elbisesini kalçasından aşağı indirerek...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

“Torunumuz tacize uğradı” dediler! Zincirle direğe bağladılar

“Torunumuz tacize uğradı” dediler! Zincirle direğe bağladılar

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.